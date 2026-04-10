Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов продолжает демонстрировать впечатляющую игру, забивая голы и устанавливая рекорды. Дубль в матче против «Далласа» не помог команде одержать победу, но подчеркнул его вклад в клуб. Болельщики восхищены его игрой и выражают надежду на успех в плей-офф.

У «Миннесоты» практически нет турнирных задач до конца регулярного чемпионата НХЛ . Это, вероятно, влияет на игру некоторых хоккеистов, которые выглядят менее мотивированными и не выкладываются на полную. Однако российский нападающий Кирилл Капризов продолжает демонстрировать выдающуюся игру, забивая голы и обновляя рекорды даже в матчах против сильных соперников. Его вклад в команду остается ключевым, несмотря на отсутствие турнирной мотивации у большинства игроков.

Дубль Капризова в последнем матче не смог принести победу «Миннесоте», которая уже обеспечила себе место в плей-офф и знает своего соперника по первому раунду. Впереди команду ждет противостояние с «Далласом», который занимает второе место в Западной конференции, непосредственно перед «Уайлд». Такое расположение команд обусловлено тем, что их дивизион, Центральный, в этом сезоне демонстрирует более высокий уровень игры по сравнению с Тихоокеанским. Очная встреча, состоявшаяся на домашней арене «Далласа», началась для «Миннесоты» успешно. Благодаря двум голам Капризова, забитым в большинстве, «Уайлд» повели в счете 3:1 в начале второго периода. Этот дубль позволил Кириллу побить сразу несколько рекордов «Миннесоты». Капризов уже давно является лидером по количеству заброшенных шайб за всю историю клуба, а его очередные голы укрепили его позиции. На данный момент на счету российского форварда 230 шайб. Кроме того, Капризов превзошел Мариана Габорика по количеству матчей, в которых он забивал два и более гола. В 42 играх Кирилл уходил со льда с результативностью более одного гола. Также Капризов повторил свой собственный клубный рекорд по количеству шайб, заброшенных в большинстве за один сезон – 19. Однако, как это часто бывает в хоккее, одного игрока недостаточно для победы. «Миннесота» не смогла удержать преимущество, полученное в первой половине матча, и проиграла со счетом 4:5 из-за нескольких ошибок в обороне. Кирилл Капризов, несмотря на поражение, сохраняет позитивный настрой. В интервью официальному сайту НХЛ он отметил, что команда продолжает двигаться вперед и готовиться к играм плей-офф против «Далласа». Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо и уверен, что команда находится в оптимальной форме для решающих матчей сезона. Кирилл Капризов продолжает демонстрировать высокий уровень игры, несмотря на отсутствие турнирной мотивации у большинства игроков команды. Его результативность и стремление к победе являются примером для партнеров по команде. Фото: © Stacy Revere / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru. Несмотря на поражение, болельщики «Миннесоты» восхищаются игрой Капризова и его новыми достижениями. В социальных сетях можно увидеть множество восторженных комментариев, в которых болельщики благодарят игрока за его вклад в команду и выражают надежду на успешное выступление в плей-офф. Некоторые болельщики даже шутят, что Капризов – это «пророк», которого ждал весь мир, подразумевая его влияние на игру и надежды команды. Восторженные отзывы фанатов подчеркивают значимость Капризова для «Миннесоты» и его роль в формировании позитивного настроения в команде и среди болельщиков. Болельщики «Миннесоты» выражают свою признательность Капризову, восхищаясь его игрой и предвкушая матчи плей-офф. Его результативность является источником гордости и вдохновения для фанатов, которые надеются на успешное выступление команды в плей-офф





