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Кирилл Дмитриев: "Великобритания пробуждается" после массовых протестов в поддержку сикхской общины

Политика News

Кирилл Дмитриев: "Великобритания пробуждается" после массовых протестов в поддержку сикхской общины
Кирилл ДмитриевРоссийский Фонд Прямых ИнвестицийСпециальный Представитель Президента России По
📆6/3/2026 4:18 AM
📰aifonline
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Глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал массовые протесты в Великобритании, заявив, что страна "пробуждается" после обнародования подробностей поведения правоохранителей во время убийства британского студента Генри Новака членом сикхской общины Викрамом Дигвой в Саутгемптоне.

Глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал массовые протесты в Великобритании, заявив, что страна "пробуждается".

Ранее телеканал Sky News сообщил, что тысячи жителей Великобритании вышли на акции протеста против действий полиции после обнародования подробностей поведения правоохранителей во время убийства британского студента Генри Новака членом сикхской общины Викрамом Дигвой в Саутгемптоне.

"Великобритания пробуждается", — написал Дмитриев. Таким образом он отреагировал на опубликованную в соцсети видеозапись с места протестов. На кадрах участники акции скандируют в адрес сотрудников полиции требование встать на колени. * Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратур

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