Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что проблемы в мировой авиации могут быть лишь первым сигналом более серьёзных экономических потрясений. По его оценке, в мае уже отменено порядка 12 тысяч авиарейсов, а общее число доступных мест для перелётов уменьшилось примерно на два миллиона. Дмитриев также предупредил о возможности масштабного энергетического кризиса и призвал к скоординированным действиям на международном уровне.

Москва, 6 мая — АиФ-Москва. Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому взаимодействию с другими странами Кирилл Дмитриев выразил обеспокоенность в связи с растущими проблемами в мировой авиации , которые, по его мнению, могут быть лишь предвестниками более серьёзных экономических потрясений.

По данным Дмитриева, за май месяц уже отменено около 12 тысяч авиарейсов, что свидетельствует о стремительном развитии кризиса. Он подчеркнул, что ситуация постепенно выходит за рамки авиационной отрасли, затрагивая другие ключевые секторы мировой экономики. Комментируя публикацию Financial Times, в которой отмечается, что за последние две недели авиакомпании по всему миру сократили майское расписание на тысячи рейсов, Дмитриев указал, что общее число доступных мест для перелётов уменьшилось примерно на два миллиона.

Ранее он также предупреждал о возможности масштабного энергетического кризиса, последствия которого, по его словам, пока недооцениваются. В то же время, Европейский союз столкнулся с угрозой нехватки поставок на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что текущие проблемы в авиации могут быть лишь вершиной айсберга, за которой скрываются более глубокие экономические вызовы. В частности, рост цен на топливо и логистические сложности уже начинают оказывать давление на другие отрасли, включая транспорт, туризм и производство.

По мнению аналитиков, если ситуация не будет стабилизироваться, это может привести к глобальному экономическому спаду, который затронет как развитые, так и развивающиеся страны. В этой связи Дмитриев призвал к скоординированным действиям на международном уровне для минимизации последствий кризиса. Он также подчеркнул необходимость поиска альтернативных источников энергии и диверсификации поставок, чтобы снизить зависимость от нестабильных регионов. Между тем, в ЕС продолжают обсуждать меры по обеспечению энергетической безопасности, включая увеличение запасов топлива и поиск новых партнёров для поставок.

Однако, по мнению экспертов, эти меры могут оказаться недостаточными, если ситуация на Ближнем Востоке продолжит ухудшаться. В заключение, Дмитриев отметил, что текущий кризис требует не только оперативных решений, но и долгосрочной стратегии, направленной на укрепление устойчивости мировой экономики





