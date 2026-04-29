Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил 17-й гол в плей-офф Кубка Стэнли, обойдя Зака Паризе и став лучшим снайпером команды. В матче против «Даллас Старз» он также сделал две голевые передачи, а «Миннесота» одержала победу со счетом 4:2. Ранее Капризов установил рекорд клуба по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Москва, 29 апреля — АиФ-Москва. Кирилл Капризов , нападающий клуба НХЛ « Миннесота Уайлд », продолжил демонстрировать выдающуюся игру в плей-офф Кубка Стэнли. В пятом матче серии первого раунда против «Даллас Старз» 29-летний форвард забил решающий гол, который стал его 17-й шайбой в рамках розыгрышей Кубка Стэнли.

Этот результат позволил ему обойти американца Зака Паризе, который ранее удерживал рекорд команды с 16 голами. Кроме того, Капризов сделал две голевые передачи, что еще раз подтвердило его ключевую роль в атаке «Миннесоты». В том матче «Миннесота» одержала победу со счетом 4:2, а помимо Капризова шайбы забросили Матс Зуккарелло, Мэтт Болди и Майкл Маккэррон. За «Даллас» отличились Миро Хейсканен и Джейсон Робертсон.

В рейтинге лучших бомбардиров «Миннесоты» в плей-офф НХЛ Капризов занимает третье место с 30 очками, уступая только Заку Паризе (37 очков) и Джареду Спёрджону (31 очко). Ранее, в марте, Капризов уже установил рекорд клуба по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 220-ю шайбу в матче против «Тампа-Бэй Лайтнинг». Его игра в этом сезоне продолжает вдохновлять болельщиков и коллег по команде, а эксперты отмечают его выдающиеся навыки и лидерские качества.

В предстоящих матчах плей-офф Капризов, безусловно, останется одним из ключевых игроков «Миннесоты», и его действия на льду будут приковывать внимание зрителей и аналитиков. В этом сезоне он уже доказал, что способен выводить команду на новый уровень, и его вклад в успех «Миннесоты» трудно переоценить. Болельщики с нетерпением ждут дальнейших выступлений Капризова и надеются, что он поможет команде добиться значительных результатов в текущем розыгрыше Кубка Стэнли





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Жулин о Тутберидзе: «Она супертренер до 17 лет. Ее подход очень хорошо работает на молоденьких девочках – они не привыкли дискуссировать, они только выполняют»«Она супертренер, я бы так сказал, до 17 лет – когда спортсмену не исполнилось еще 17 лет.

Read more »

Apple выпустила iPhone 17 Pro и 17 Pro Max с новым дизайномiPhone 17 Pro и 17 Pro Max получили новый дизайн и увеличенный аккумулятор

Read more »

Журналист показал, как Apple тестирует новые iPhone на прочностьiPhone 17 и 17 Pro прошли серию испытаний на прочность

Read more »

Представлены смартфоны Xiaomi 17 Pro в стиле iPhone и с двумя экранамиСмартфоны Xiaomi 17 Pro и Pro Max получили два экрана и дизайн в стиле iPhone 17

Read more »

Xiaomi будет продавать россиянам и европейцам урезанную версию своего смартфонаXiaomiTime: смартфоны Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max не выйдут на международном рынке

Read more »

Xiaomi 17 Pro Max оказался лучше iPhone 17 Pro Max по времени работы от одного зарядаTechDroider: Xiaomi 17 Pro Max работает от одного заряда дольше iPhone 17 Pro Max

Read more »