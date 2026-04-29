Кирилл Капризов стал лучшим снайпером «Миннесоты» в плей-офф Кубка Стэнли

Кирилл Капризов стал лучшим снайпером «Миннесоты» в плей-офф Кубка Стэнли
📆4/29/2026 5:20 AM
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил 17-й гол в плей-офф Кубка Стэнли, обойдя Зака Паризе и став лучшим снайпером команды. В матче против «Даллас Старз» он также сделал две голевые передачи, а «Миннесота» одержала победу со счетом 4:2. Ранее Капризов установил рекорд клуба по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Москва, 29 апреля — АиФ-Москва. Кирилл Капризов , нападающий клуба НХЛ « Миннесота Уайлд », продолжил демонстрировать выдающуюся игру в плей-офф Кубка Стэнли. В пятом матче серии первого раунда против «Даллас Старз» 29-летний форвард забил решающий гол, который стал его 17-й шайбой в рамках розыгрышей Кубка Стэнли.

Этот результат позволил ему обойти американца Зака Паризе, который ранее удерживал рекорд команды с 16 голами. Кроме того, Капризов сделал две голевые передачи, что еще раз подтвердило его ключевую роль в атаке «Миннесоты». В том матче «Миннесота» одержала победу со счетом 4:2, а помимо Капризова шайбы забросили Матс Зуккарелло, Мэтт Болди и Майкл Маккэррон. За «Даллас» отличились Миро Хейсканен и Джейсон Робертсон.

В рейтинге лучших бомбардиров «Миннесоты» в плей-офф НХЛ Капризов занимает третье место с 30 очками, уступая только Заку Паризе (37 очков) и Джареду Спёрджону (31 очко). Ранее, в марте, Капризов уже установил рекорд клуба по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 220-ю шайбу в матче против «Тампа-Бэй Лайтнинг». Его игра в этом сезоне продолжает вдохновлять болельщиков и коллег по команде, а эксперты отмечают его выдающиеся навыки и лидерские качества.

В предстоящих матчах плей-офф Капризов, безусловно, останется одним из ключевых игроков «Миннесоты», и его действия на льду будут приковывать внимание зрителей и аналитиков. В этом сезоне он уже доказал, что способен выводить команду на новый уровень, и его вклад в успех «Миннесоты» трудно переоценить. Болельщики с нетерпением ждут дальнейших выступлений Капризова и надеются, что он поможет команде добиться значительных результатов в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

Хоккей Кубок Стэнли НХЛ Кирилл Капризов Миннесота Уайлд

 

