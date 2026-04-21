Глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал планы Еврокомиссии по введению централизованных закупок газа, назвав этот шаг стремлением к централизации власти в Брюсселе в ущерб экономическим интересам стран Европы.

Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными партнерами Кирилл Дмитриев выступил с жесткой критикой инициатив Европейской комиссии в сфере энергетической политики. В своем официальном заявлении, опубликованном в социальной сети X, высокопоставленный российский чиновник прокомментировал планы Евросоюз а по внедрению системы централизованных закупок природного газа.

По мнению Дмитриева, данные действия являются продолжением деструктивной стратегии, которую руководство ЕС уже демонстрировало ранее в период пандемии COVID-19 при распределении вакцин. Дмитриев подчеркнул, что Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Еврокомиссию, системно использует возникающие кризисные ситуации для укрепления централизованной власти в Брюсселе. Согласно позиции главы РФПИ, подобные меры не только подрывают экономический суверенитет отдельных европейских государств, но и навязывают им экономически невыгодные и стратегически ошибочные решения. Данная реакция стала ответом на публикацию в авторитетном издании Politico, в которой освещались намерения Брюсселя вернуться к практике коллективных закупок энергоресурсов на фоне опасений по поводу стабильности поставок из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что текущие инициативы ЕС вызывают серьезную обеспокоенность у ряда стран-членов, так как они ограничивают их право на самостоятельное формирование энергетической политики. Ситуация осложняется тем, что энергетический сектор Европы находится в состоянии глубокой турбулентности. Немецкий аналитик и журналист Вольфганг Мюнхау ранее предупреждал, что форсированный отказ от российских энергоносителей в совокупности с закрытием Ормузского пролива может привести к катастрофическим последствиям для всей европейской индустрии. По мнению экспертов, на фоне роста цен на топливо и внутренней экономической нестабильности в Европе постепенно усиливаются дискуссии о необходимости пересмотра политики в отношении российских энергоресурсов. Многие аналитики сходятся во мнении, что слепое следование курсу Брюсселя на полную изоляцию от российских поставок лишь усугубляет раскол внутри самого ЕС, ставя под угрозу конкурентоспособность европейских предприятий в долгосрочной перспективе





