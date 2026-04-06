Кирилл Андреев из Иванушек International: о взлетах, падениях и настоящей любви

Солист Иванушек International Кирилл Андреев откровенно рассказал о своем жизненном пути: о начале карьеры, взлетах и падениях, о любви и семье, а также о том, как боролся с зависимостью.

Из многих музыкальных коллективов, гремевших на российской эстраде в девяностые годы, лишь немногие дожили до наших дней в первоначальном составе. Многие группы и дуэты распались, другие претерпели кардинальные изменения в составе. Даже в недавних музыкальных фильмах о звездах того времени речь шла не совсем о тех музыкантах, которые продолжают свой путь сегодня, как, например, в случае с байопиком о солистах группы Руки Вверх.

Трио Иванушки International, одна из ярчайших бой-бэндов девяностых, не стало исключением, хотя состав сохранился на две трети: Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев по-прежнему в строю. Они почти ровесники, и их пути к Иванушкам во многом пересекались. Григорьев-Апполонов в свои 16 лет уже работал в Театре мод в Сочи, где был манекенщиком и режиссером, стажировался в США. Андреев попал в мир моды после службы в армии, где усиленно занимался бодибилдингом, — но в московскую школу фотомоделей Вячеслава Зайцева. После этой школы Андреев работал в театре мод Зайцева, параллельно снимаясь в клипах, что было в моде в те годы. Во время съемок он познакомился с певицей Натальей Ветлицкой, которая посоветовала ему обратиться к продюсеру Игорю Матвиенко. Матвиенко как раз занимался набором новой группы и был готов прослушать даже непрофессионалов. Именно на прослушивании сформировался первый состав Иванушек: из Сочи приехал Григорьев-Апполонов, у Игоря Сорина уже был опыт — он выступал в мюзикле Метро (Григорьев-Апполонов там, кстати, танцевал), сотрудничал с Борисом Моисеевым. По слухам, Матвиенко хотел добавить в группу двух девушек, но их не нашли, в итоге осталось только трое молодых людей. Они и стали Иванушками, а для солидности добавили модное в те годы слово International. Кирилл Андреев. Как и всегда, успех Иванушек International не был предопределен. Продюсер и музыканты были готовы разойтись, если публика не примет их песни. Какое-то время они работали практически бесплатно, выступали где придется, а их первый клип на песню Вселенная остался незамеченным. Но группе повезло: второй видеоролик оказался настоящим хитом и надолго стал визитной карточкой Иванушек. Речь о знаменитых Тучах, которые звучали по всей стране в конце девяностых. Следом вышел дебютный альбом, затем еще и еще. Но группу ждали серьезные испытания. В начале 1998 года ушел Сорин, решивший начать сольную карьеру; его мечты не сбылись — он погиб, выпав из окна. Третьим солистом стал Олег Яковлев, но уже тогда Андреев играл важную роль в группе. В интервью Андреев признавался, что в их трио Григорьев-Апполонов отвечал за поклонниц — Рыжий принимал удар на себя, — а ему приходилось солировать в большинстве песен, написанных Матвиенко. Однако обоих музыкантов сложно назвать ловеласами. Григорьев-Апполонов несколько лет жил в гражданском браке, а затем почти 18 лет был женат и воспитал двоих детей. Андреев же оказался однолюбом: в 1998 году он познакомился с инструктором по аэробике по имени Лолита, через два года они поженились и живут вместе до сих пор; у пары есть взрослый сын, который отслужил в армии, как когда-то его отец, и уже дважды сделал из Андреева деда. Андреев рассказывал, что в его жизни было всякое. В середине нулевых у него был роман с Жанной Фриске — оба были популярны, и инициатором сближения был именно Андреев. Но эти отношения быстро закончились из-за гастрольного графика, который не позволил построить крепкую семью, то же самое было и с солисткой Стрелок Марией Коренеевой. Андреев, как и другие из Иванушек, в конце девяностых пристрастился к алкоголю, пытаясь справиться со стрессом от бесконечных концертов. С алкоголем Андреев завязал после драки в ночном клубе, когда у него обнаружилась внутричерепная гематома, потребовавшая трепанации. Андреев признавался, что после этого случая больше не притрагивался к спиртному и делал все, чтобы этого не делали его коллеги по группе. В своих рассказах Андреев старается не выпячивать свои заслуги. Он часто говорит, что он не секс-символ, а обычный человек, которого можно встретить в любом дворе российского города, и его сольные композиции не так популярны, как песни Иванушек. Но мне не стыдно за свои работы, — заключает Андреев





Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей

Рыжий из «Иванушек» разводится с женойСупруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова подала на развод.

Прочитайте больше »

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера нидерландского «Витесса», сообщает Voetbal International .

Прочитайте больше »

Лобби и хозяева«Как только власть что-то запрещает, на рынке сразу появляется новая продукция от сторонников этого запрета, которая позиционируется как «произведенная в России». ➡️ архивНовой

Прочитайте больше »

Украина внесла ведущие мировые табачные компании в список «спонсоров войны»Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло две ведущие мировые табачные компании - Philip Morris International и Japan Tobacco International в список 'международных спонсоров войны' из-за их сотрудничества с Россией

Прочитайте больше »

Тим Цзю победил Дениса Нурджу в дебюте в среднем весеВ Австралии состоялся вечер бокса, где Тим Цзю, сын Кости Цзю, одержал победу над непобежденным албанцем Денисом Нурджей. Цзю дебютировал в среднем весе и сразу же выступил в бою за пояс WBO International, одержав победу после серии неудачных выступлений и смены команды.

Прочитайте больше »