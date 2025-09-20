Кипрская фигуристка Стефания Яковлева о выступлении в Пекине: «Рада видеть Петросян»

Стефания Яковлева, представляющая Кипр, поделилась своими впечатлениями от предстоящего выступления в Пекине, выразив радость от возможности соревноваться с ведущими фигуристами, включая российских спортсменов. Она также рассказала о своей подготовке, поддержке и поделилась своими кумирами.

Стефания Яковлева , представляющая Кипр, поделилась своими впечатлениями о предстоящем выступлении в Пекин е, подчеркнув радость от присутствия на соревнованиях вместе с именитыми фигуристами, включая представителей России. Она отметила, что атмосфера, когда на льду много спорт сменов, всегда наполнена весельем и азартом.

Яковлева рассказала о своей подготовке и поддержке, которую она получает, упомянув о помощи от Натальи, представителя федерации, чей муж является президентом кипрской федерации фигурного катания. Наталья сопровождает Стефанию на многих стартах и оказывает ей финансовую поддержку. Молодая фигуристка также рассказала о наградах, полученных от местного олимпийского комитета, который дважды вручал ей премию как лучшему юниору года. Она выразила надежду, что ситуация изменится в будущем, особенно в вопросе финансирования со стороны НОК, которое на данный момент направляется другой фигуристке. Яковлева рассказала о важности решающего старта, прошедшего неделю назад, который определил ее участие в Пекине. Она выразила уверенность в своих силах и готовность к выступлениям на высоком уровне. Она также поделилась своими кумирами, в частности, упомянув Елену Радионову, которая вдохновляла ее в детстве, и Эмбер Гленн, восхищающую ее своим катанием, особенно прекрасным исполнением тройного акселя.\Стефания Яковлева также коснулась вопроса о попытках исполнения тройного акселя в своей программе, отметив, что они были не совсем успешными. Она объяснила это возникшими травмами и необходимостью восстановления, что отодвинуло работу над сложными элементами на второй план. Сейчас, когда все стабилизировалось, она планирует вернуться к работе над ультра-си, чтобы усложнить свою программу. Комментарии Ильи Авербуха и Ирины Слуцкой добавили вес ожиданиям от российских фигуристов на этих соревнованиях. Авербух выразил уверенность в успешном прохождении Петросяном отборочного турнира, подчеркнув важность победы. Ирина Слуцкая выразила веру в то, что Гуменник и Петросян не только принесут победы, но и обеспечат места на Олимпийских играх для своей страны. Елена Радионова, в свою очередь, поделилась своими впечатлениями от выступления Гуменника, назвав его прокат идеальным и пожелав ему успеха в произвольной программе. Все эти высказывания подчеркивают важность соревнований в Пекине и надежды, которые возлагаются на фигуристов.\В заключение, Стефания Яковлева подчеркнула значимость присутствия на таких крупных соревнованиях, как Олимпийские игры. Она отметила, что участие в таких мероприятиях является важным этапом в карьере любого спортсмена. Яковлева высказала благодарность всем, кто оказывает ей поддержку, и выразила надежду на успешное выступление в Пекине. Она также подчеркнула важность постоянного самосовершенствования и стремления к новым вершинам в фигурном катании. Она выразила готовность бороться за высокие результаты и радовать своих болельщиков красивым катанием. В ее словах звучала уверенность в своих силах и решимость показать все, на что она способна. Она подчеркнула, что участие в Олимпийских играх – это не только спортивное соревнование, но и возможность представить свою страну, поделиться своим опытом и вдохновить юных фигуристов. Яковлева с нетерпением ждала начала произвольной программы, веря в свои возможности и желая показать наилучший результат. Поддержка команды и вера в себя – вот слагаемые успеха, по мнению Стефании





