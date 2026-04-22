Киностудия Горького приглашает на встречи с создателями фильма «Приключения жёлтого чемоданчика»

23 и 24 апреля в Кинокампусе Горького пройдут бесплатные мероприятия для детей, подростков и их родителей, посвященные выходу в прокат семейной комедии «Приключения жёлтого чемоданчика». Встречи с режиссером и актерами фильма позволят узнать секреты кинопроизводства и актерского мастерства.

Киностудия Горького приглашает всех желающих – детей, подростков и их родителей – на серию увлекательных мероприятий, посвященных выходу в широкий прокат нового семейного фильм а «Приключения жёлтого чемоданчика».

Эти события, запланированные на 23 и 24 апреля, станут прекрасной возможностью познакомиться с закулисной жизнью кинопроизводства, узнать секреты актерского мастерства и пообщаться с создателями и юными звездами картины. Мероприятия пройдут на территории Кинокампуса Горького и будут бесплатными, но потребуют предварительной регистрации на каждое из событий. В рамках этих встреч юные зрители смогут задать вопросы режиссеру и актерам, узнать о сложностях и радостях съемочного процесса, а также получить ценные советы о том, как добиться успеха в мире кино.

Организаторы обещают живые и интересные беседы, которые вдохновят начинающих артистов и подарят незабываемые впечатления всем участникам. Фильм «Приключения жёлтого чемоданчика» – это новая экранизация любимого многими поколениями произведения Софьи Прокофьевой, рассказывающая о захватывающих приключениях и важных жизненных уроках. Киностудия Горького, входящая в состав Московского кинокластера, совместно с «Кинокомпанией братьев Андреасян» приложила много усилий для создания этой яркой и доброй картины, которая наверняка понравится зрителям всех возрастов.

В фильме приняли участие известные актеры, такие как Павел Прилучный, Олег Комаров, Людмила Артемьева, Любава Долински и Феодор Кирсанов, чье мастерство и талант сделали фильм еще более привлекательным. Особое внимание уделено работе с юными актерами, которые продемонстрировали на съемочной площадке не только талант, но и профессионализм. Создатели фильма уверены, что «Приключения жёлтого чемоданчика» станут настоящим подарком для семейного просмотра и помогут укрепить связь между поколениями.

Мероприятия в Кинокампусе Горького – это отличная возможность не только узнать больше о фильме, но и погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения. Организаторы надеются, что эти встречи станут отправной точкой для новых талантов и помогут юным зрителям поверить в свои мечты. Вход на все мероприятия свободный, но количество мест ограничено, поэтому рекомендуется заранее зарегистрироваться на сайте Киностудии Горького. Не упустите шанс стать частью волшебного мира кино и узнать все секреты создания любимого фильма!

Встречи с актерами и режиссером – это уникальная возможность задать вопросы, получить автографы и сделать памятные фотографии. Киностудия Горького всегда рада приветствовать своих зрителей и делиться с ними своими достижениями.

«Приключения жёлтого чемоданчика» – это фильм, который учит дружбе, смелости и вере в себя. Он рассказывает о том, что даже самые маленькие герои способны на большие поступки. Этот фильм – настоящий гимн детству и приключениям. Приходите на мероприятия в Кинокампус Горького и окунитесь в мир волшебства и кино! Мы ждем вас





Киностудия Горького Приключения Жёлтого Чемоданчика Фильм Дети Актеры Режиссер Кинокампус Мероприятия Софья Прокофьева Кино

