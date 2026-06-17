Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Кинга Гал: Украина не готова стать членом Евросоюза, опасения по поводу расширения ЕС

Политика News

Кинга Гал: Украина не готова стать членом Евросоюза, опасения по поводу расширения ЕС
Евроинтеграция УкраиныУкраинаЕвросоюз
📆6/17/2026 4:49 AM
📰aifonline
58 sec. here / 5 min. at publisher
📊News: 36% · Publisher: 68%

Депутат Европейского парламента Кинга Гал заявила, что Украина не готова стать членом Евросоюза, комментируя начавшиеся консультации по ускоренному приёму страны в ЕС. Она также опасается негативного влияния принятия Украины на репутацию Евросоюза и другие члены сообщества.

Москва, 17 июня - АиФ-Москва. Украина не готова стать членом Евросоюз а, заявила депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал, комментируя начавшиеся консультации по ускоренному приёму страны в ЕС.

Она обратила внимание, что Брюссель сделал еще один шаг на пути к быстрому включению государства в состав объединения. При этом парламентарий напомнила, что у других стран нет подобных привилегий.

"В то время как другие страны-кандидаты должны годами выполнять строгие условия, Украине предоставляется зеленый свет, несмотря на то, что она явно не готова", — написала Гал на своей странице в социальной сети Х*. Депутат убеждена, что принятие страны в ЕС угрожает другим членам сообщества. Кроме того, по её словам, ситуация с членством Украины наносит ущерб репутации Евросоюза.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору подчеркнул, что решение Владимира Зеленского лишить русский язык статуса языка, подлежащего защите, свидетельствует о неготовности киевского режима к евроинтеграции. Он добавил, что расширение ЕС остаётся одной из "самых значимых историй успеха" и "лучшей инвестицией в общее будущее" стран объединения. 9 июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт выступает против ускоренной процедуры принятия Украины в Евросоюз. Глава правительства отметил, что этому мешает продолжающийся конфликт

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Евроинтеграция Украины Украина Евросоюз

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-17 07:57:13