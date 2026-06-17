Депутат Европейского парламента Кинга Гал заявила, что Украина не готова стать членом Евросоюза, комментируя начавшиеся консультации по ускоренному приёму страны в ЕС. Она также опасается негативного влияния принятия Украины на репутацию Евросоюза и другие члены сообщества.

Москва, 17 июня - АиФ-Москва. Украина не готова стать членом Евросоюз а, заявила депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал, комментируя начавшиеся консультации по ускоренному приёму страны в ЕС.

Она обратила внимание, что Брюссель сделал еще один шаг на пути к быстрому включению государства в состав объединения. При этом парламентарий напомнила, что у других стран нет подобных привилегий.

"В то время как другие страны-кандидаты должны годами выполнять строгие условия, Украине предоставляется зеленый свет, несмотря на то, что она явно не готова", — написала Гал на своей странице в социальной сети Х*. Депутат убеждена, что принятие страны в ЕС угрожает другим членам сообщества. Кроме того, по её словам, ситуация с членством Украины наносит ущерб репутации Евросоюза.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору подчеркнул, что решение Владимира Зеленского лишить русский язык статуса языка, подлежащего защите, свидетельствует о неготовности киевского режима к евроинтеграции. Он добавил, что расширение ЕС остаётся одной из "самых значимых историй успеха" и "лучшей инвестицией в общее будущее" стран объединения. 9 июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт выступает против ускоренной процедуры принятия Украины в Евросоюз. Глава правительства отметил, что этому мешает продолжающийся конфликт





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