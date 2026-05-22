Кими Антонелли стал быстрейшим в первой свободной практике Гран-при Канады

Кими Антонелли стал быстрейшим в первой свободной практике Гран-при Канады
📆5/22/2026 7:14 PM
Итальянец Кими Антонелли из «Мерседеса» стал быстрейшим в первой свободной практике пятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Канады. Гонка проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.

Лидер текущего зачёта пилотов проехал лучший круг за 1 минуту 13,402 секунды. Второй результат показал его партнёр по команде британец Джордж Расселл (отставание — 0,142 секунды). Третьим финишировал Льюис Хэмилтон из «Феррари» (+0,774). Сессию трижды прерывали красными флагами.

Сначала новозеландец Лиам Лоусон из «Рейсинг Буллз» досрочно завершил практику из-за отказа усилителя руля — машину пришлось эвакуировать. Позже тайский гонщик «Уильямса» Алекс Албон сбил выбежавшего на трассу сурка, после чего врезался в стену и разбил болид. В концовке сессии француз Эстебан Окон из «Хааса» потерял управление на выходе из поворота и влетел в ограждение. Позднее в пятницу состоится квалификация к спринтерской гонке.

Сам спринт пройдёт в субботу, а основной заезд Гран-при Канады — в воскресенье. Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли выиграл Гран-при Майами, одержав третью победу подряд (после этапов в Китае и Японии)

