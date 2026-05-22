Кими Антонелли стал быстрейшим в первой свободной практике Гран-при Канады

Итальянец Кими Антонелли из «Мерседеса» стал быстрейшим в первой свободной практике пятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Канады. Он проехал лучший круг за 1 минуту 13,402 секунды.

Итальянец Кими Антонелли из «Мерседеса» стал быстрейшим в первой свободной практике пятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Канады. Гонка проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.

Лидер текущего зачёта пилотов проехал лучший круг за 1 минуту 13,402 секунды. Второй результат показал его партнёр по команде британец Джордж Расселл (отставание — 0,142 секунды). Третьим финишировал Льюис Хэмилтон из «Феррари» (+0,774). Сессию трижды прерывали красными флагами.

Сначала новозеландец Лиам Лоусон из «Рейсинг Буллз» досрочно завершил практику из-за отказа усилителя руля — машину пришлось эвакуировать. Позже тайский гонщик «Уильямса» Алекс Албон сбил выбежавшего на трассу сурка, после чего врезался в стену и разбил болид. В концовке сессии француз Эстебан Окон из «Хааса» потерял управление на выходе из поворота и влетел в ограждение. Позднее в пятницу состоится квалификация к спринтерской гонке.

Сам спринт пройдёт в субботу, а основной заезд Гран-при Канады — в воскресенье. Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли выиграл Гран-при Майами, одержав третью победу подряд (после этапов в Китае и Японии)





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Кими Антонелли Гран-При Канады Формула-1 Свободная Практика

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Джо Сейвуд высказался о вариантах «Альфа Ромео» вне Формулы-1 после 2024 годаИзвестный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд поделился мыслями о команде Формулы-1 «Альфа Ромео».

Read more »

Джо Сейвуд: нет никаких признаков, что «Альфа Ромео» останется в Формуле-1 в 2024 годуИзвестный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд поделился мыслями о команде Формулы-1 «Альфа Ромео».

Read more »

«Астон Мартин» продолжит выступать в Формуле-1 как минимум до 2030 годаБританская команда Формулы-1 «Астон Мартин» подтвердила, что останется в Формуле-1 до 2030 года.

Read more »

Разбор нелепостей блокбастера 'Ф-1': спорные моменты фильма о Формуле-1Обзор самых сомнительных моментов в нашумевшем фильме 'Ф-1' с Брэдом Питтом в главной роли. Разбираем логические несостыковки, спорные решения и другие странности картины.

Read more »

«Это самое большое преимущество». Хэмилтон назвал секрет успеха при смене команды в Ф-1Семикратный чемпион Ф-1 британец Льюис Хэмилтон назвал секрет успеха при смене команды в Формуле-1.

Read more »

Комментатор «Ф-1» Валкенбург: «Если Ферстаппен уйдет из «Ф-1», то уже не вернется»Комментатор «Формулы-1» Нельсон Валкенбург предположил, что предполагаемый уход пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена из серии станет окончательным.

Read more »