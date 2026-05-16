Киеву грозят серьезные последствия налетов беспилотников на Эстонию и Латвию в Прибалтике - военный эксперт

Москва, 16 мая - АиФ-Москва. Киевскому режиму грозят серьезные последствия налетов беспилотников без предупреждения в Эстонию и Латвию в определенных случаях, сообщил военный эксперт Евгений Михайлов. Ранее финский телерадиовещатель Yle сообщил, что Украина не предупреждала Эстонию и Латвию о возможном приближении БПЛА к воздушному пространству стран НАТО.

Напомним, финский телерадиовещатель Yle сообщил, что Украина не предупреждала Эстонию и Латвию о возможном приближении БПЛА к воздушному пространству стран НАТО. Эстония и Латвия передали Финляндии информацию о потенциальной угрозе беспилотников, после чего был временно закрыт аэропорт Хельсинки. Уточняется, что с конца марта финские службы неоднократно фиксировали появление беспилотников на территории страны. После соответствующих расследований правоохранительные органы связывали происхождение некоторых аппаратов с Украиной.

Михайлов, комментируя этот инцидент, отметил, что Киев не беспокоится из-за налета дронов на Прибалтику, поскольку рассчитывает на поддержку своих серьезных партнеров.

«Последствий для Киева никаких не будет, пока Россия не разгромит киевский режим. Или пока случайный дрон не залетит в правительство Финляндии, Эстонии или, например, Латвии. Хотя есть сомнения в зубастости политиков этих стран», - пояснил эксперт. Михайлов предположил, что страны Прибалтики могут намеренно пропускать украинские дроны на свою территорию.

«Киев как не предупреждал о подобных налетах, так и не будет. Киевский режим рассчитывает на своих более серьезных партнеров, к которым Прибалтика не относится. Учитывая ситуацию, я думаю, что беспилотники могут направляться определенными группами на территорию Эстонии и Латвии. Контроля над этим особого нет.

Речь идет о дальнейшем запуске беспилотников», - отметил специалист. Ранее глава Минобороны Эстонии Певкур призвал Украину контролировать дроны и держать их подальше от территории балтийской республики. А генерал Попов сказал, откуда запускали упавшие в Финляндии и Эстонии дроны





