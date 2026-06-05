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Киевский режим переходит к тактике террора против мирного населения

Политика News

Киевский режим переходит к тактике террора против мирного населения
Киевский РежимТерроризмАтак
📆6/5/2026 3:50 AM
📰aifonline
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После неудач на фронте Киев переходит к тактике террора против гражданского населения. Эксперты объяснили действия Киева и рассказали о ответе России. Российские вооруженные силы наносят массированные удары по военным объектам ВСУ в ответ на атаки беспилотников. Армия России продолжит находить и уничтожать боевиков ВСУ, причастных к атакам на российские города.

Киевский режим, терпя неудачи на фронте, переходит к тактике террора против гражданского населения. Ночные удары по Симферополю, обстрел гражданской электрички в Крыму, попытка прорыва дронов к Санкт-Петербургу перед международным экономическим форумом - все это звенья одной цепи, за которыми стоит отчаяние проигрывающей стороны и рука западных кураторов.

Эксперты в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснили действия Киева и рассказали о том, каким будет ответ России. Первый заместитель председателя крымского парламента Сергей Цеков подчеркнул, что киевский режим атакует Крым из-за проигрыша и необходимости мобилизации крымчан для противодействия украинской глупости, которая существовала с момента независимости Украины. Он назвал украинскую власть глупой, бесчеловечной и фашистской. В ответ на непрекращающиеся атаки беспилотников, в том числе последние удары по Крыму, российские вооруженные силы наносят постоянные и массированные удары по военным объектам ВСУ.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что такие удары являются плановой работой и будут наращиваться. Он также отметил, что системные удары по складам, арсеналам, энергетическим объектам и аэродромам Украины проводятся ежедневно для сковывания резервов противника. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что армия России продолжит находить и уничтожать боевиков ВСУ, причастных к атакам на российские города. Он подчеркнул, что ни один из тех, кто причастен к планированию и осуществлению террористических атак, не уйдет от ответственности

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Киевский Режим Терроризм Атак Беспилотники Военные Удары Ответ Армия России

 

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