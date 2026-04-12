Российская сторона зафиксировала многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ во время пасхального перемирия. Эксперты отмечают формальный подход Киева к соблюдению договоренностей и неспособность украинской стороны выполнять взятые на себя обязательства.

Несмотря на заявления Владимира Зеленского, украинские вооруженные силы ( ВСУ ) не соблюдали объявленное Россией пасха льное перемирие . Российские военные зафиксировали около 2 тысяч нарушений режима прекращения огня только в ночь на воскресенье. Хотя ракетные удары и атаки с использованием тяжелых беспилотников не производились, украинские формирования на местах открывали огонь, что вызывает вопросы о готовности Киева к соблюдению достигнутых договоренностей.

Эксперты сходятся во мнении, что согласие украинского президента на перемирие носило формальный характер, и это в очередной раз продемонстрировало неспособность украинской стороны выполнять взятые на себя обязательства. Режим прекращения огня, объявленный президентом Российской Федерации с 16:00 11 апреля, подразумевал полное прекращение боевых действий со стороны российских войск. Подразделения оставались на ранее занятых позициях, но огонь не открывали. Согласно данным Министерства обороны России, в ночь на воскресенье ВСУ предприняли три атаки на позиции российских войск в районе Покровского, направив удары в сторону населенных пунктов Гай (дважды) и Отрадное Днепропетровской области. Все атаки были отражены. Кроме того, российские войска сорвали четыре попытки противника продвинуться к российским позициям в районах Новой Сечи (дважды) и Кондратовки Сумской области, а также у населенного пункта Каленики Донецкой Народной Республики. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, отметил, что пасхальное перемирие является гуманитарным жестом со стороны российского руководства, учитывая особое значение Пасхи для народов обеих стран. Он также добавил, что российским войскам осталось освободить около 17-18% территории ДНР, и российские войска продолжают продвигаться вперед. Владимир Путин объявил о перемирии 9 апреля, отдав соответствующие указания министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Валерию Герасимову. Режим прекращения огня должен был продлиться до исхода дня 12 апреля. Военные эксперты и представители общественности подчеркивают, что формальное согласие украинской стороны на перемирие не было подкреплено реальными действиями на местах. Роман Шкурлатов, председатель общественной организации «Офицеры России», отметил, что, хотя глобальных ударов не было, на тактическом уровне перемирие не соблюдалось, в частности, в приграничных районах, где продолжались обстрелы и использование FPV-дронов. Он предположил, что нарушение перемирия со стороны ВСУ связано с отсутствием четких приказов от руководства, а также с желанием сохранить лицо перед западными спонсорами. Военный эксперт Виктор Литовкин подчеркнул недоговороспособность украинской стороны, указав на отсутствие ответственности за свои слова и обязательства. Он напомнил о предыдущих случаях несоблюдения подобных договоренностей, что делает невозможным доверие к заявлениям украинской стороны. В России перемирие было оформлено официальными указами и приказами, в то время как со стороны Украины имело место только заявление президента. Эксперты сходятся во мнении, что данный факт демонстрирует нежелание Киева придерживаться достигнутых договоренностей и продолжать диалог. Россия ранее уже объявляла о прекращении огня на Рождество в 2023 году, однако киевский режим его также не соблюдал. Это свидетельствует о систематическом нежелании украинской стороны идти на компромиссы и соблюдать достигнутые договоренности. Второй случай пасхального перемирия также был проигнорирован, что подчеркивает необходимость более жесткого контроля и гарантий со стороны международного сообщества для достижения устойчивого мира





