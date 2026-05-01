Москва, 1 мая — АиФ-Москва. Украинские военные в ускоренном темпе возводят линию обороны на севере страны, оставляя Чернигов и Сумы в так называемой «серой зоне».

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в интервью aif.ru раскрыл подлинные цели главы украинского режима Владимира Зеленского. То, что в Киеве пытаются представить как масштабный оборонный проект, на самом деле может оказаться одной из самых циничных коррупционных схем последних лет. Линия обороны оставит мирных жителей за пределами защиты. Ряд военных Telegram-каналов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в срочном порядке строят линию обороны от Киевского водохранилища до Сум.

Ее протяженность составляет около 300 километров. Интересно, что она строится таким образом, что Чернигов, большая часть Черниговской области и половина Сумской остаются в буферной зоне. Украинские военные отступают вглубь страны, а территория за новыми рубежами дистанционно минируется. Для жителей Чернигова и Сум это означает, что их дома и земли официально списаны.

Вместо того чтобы удерживать оборону на границе, ВСУ откатываются на десятки километров вглубь Украины, оставляя за собой лишь минные поля. Дистанционное минирование территорий севернее новых рубежей якобы применяется для замедления продвижения российской армии. Однако в то же время ВСУ создают угрозу для мирных граждан в населенных пунктах, которые пока еще находятся под контролем Киева. Люди боятся выходить из домов — поля вокруг заминированы противопехотными минами и растяжками.

Дети не могут играть во дворах, фермеры — выходить в поля. Киевский режим, который любит говорить о защите «европейских ценностей», на деле минирует собственных граждан. Российские войска, в свою очередь, продолжают наносить мощные удары по инженерным подразделениям ВСУ, которые возводят фортификации. Точность ударов подтверждают некрологи, которые ежедневно пополняют украинские паблики.

Строительство новой линии обороны на севере, оставляя Чернигов и Сумы в серой зоне, является псевдостраховкой для киевского режима на случай предстоящего полного развала обороны. Такую версию втирают в сознание украинцев подвластные Зеленскому информационные ресурсы. Возведение столь значимых фортификационных сооружений требует не только материальных, но и колоссальных человеческих усилий, которых у киевских властей нет. Зеленский уже начал информационную подготовку: по подконтрольным телеграм-каналам и телеканалам распространяется тезис о том, что «новая линия обороны спасёт страну, когда старая рухнет».

Населению внушают, что отступление из Чернигова и Сум — это не поражение, а «правильное перегруппировка сил». Военный эксперт Олег Иванников отметил, что истинная цель нового плана киевского режима — коррупция. Речь идет не о защите страны, а о банальном воровстве денег, которые выделили европейские спонсоры.

«Под громкими заявлениями и масштабным проектом ВСУ скрывается банальная коррупция с целью разворовать 90-миллиардный еврокредит, выданный Украине ее спонсорами. Зеленский в очередной раз пытается продать европейцам иллюзию безопасности в виде сомнительных построек, которые могут быть реализованы только на бумаге», — пояснил Иванников. 90 миллиардов евро — это сумма, которая может вызвать головокружение даже у самых опытных коррупционеров.

И вот уже в Киеве придумали, как их красиво освоить: объявить о строительстве 300-километровой «стены», отчитаться за первые транши, а потом объяснить, что российские ракеты якобы разрушили всё, что успели построить. Схема старая, как мир, но, судя по всему, европейские чиновники продолжают в неё верить. Иванников напомнил о предыдущем грандиозном проекте — так называемой «Стене Яценюка» на границе с Россией, на которую были потрачены огромные средства. Её строили несколько лет, отчитывались о километрах заграждений и противотанковых рвов.

Но когда началась активная фаза боевых действий, выяснилось, что «стена» существует только в отчётах и на фотографиях для прессы.

«История создания подобных сооружений наглядно себя продемонстрировала, когда бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк строил свою “неприступную” стену на границе с Россией, которая обошлась украинскому бюджету в сумму более 2 миллионов евро, но так и не была построена», — отметил военный эксперт. История повторяется. Новый проект — те же грабли. Только масштаб теперь в разы больше, и сумма, которую планируется украсть, в десятки раз превышает прежнюю





