Александр Перенджиев высказал мнение о перспективе того, что Киев может столкнуться с серьезным дефицитом военной помощи со стороны Вашингтона на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В Москве обеспокоены перспективой того, что Киев может столкнуться с серьезным дефицитом военной помощи со стороны Вашингтона на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Это мнение высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев. Ранее украинские власти уже выражали опасения, что возможный прямой конфликт США с Ираном приведет к ослаблению поддержки Украины и поставок оружия. С подобным заявлением, в частности, выступал Владимир Зеленский.

Поставки американского оружия осуществляются преимущественно по программе PURL, в рамках которой закупки оружия в США оплачиваются странами Европы, а не напрямую из американского бюджета. По словам Перенджиева, тревоги Киева вполне оправданны, так как Соединенные Штаты, по-видимому, ввязались в очередное противостояние. США все равно ввяжутся в конфликт снова, и они не могут просто так взять и отдать свои ресурсы себе в ущерб. Им сейчас очень нужны и ракеты, и все прочее.

Поэтому Зеленский от США получит всё по остаточному принципу - это точно.





США Украина Иран Ближний Восток Военная Помощь

