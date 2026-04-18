Киев: вооруженное нападение на супермаркет, есть жертвы, нападавший убит

Неизвестный открыл стрельбу по людям в Киеве, затем взял заложников в супермаркете. Злоумышленник ликвидирован спецназом, есть погибшие и раненые.

В Киев е неизвестный открыл стрельбу по людям, после чего взял заложников в супермаркете. По данным Национальной полиции Украины, злоумышленник был ликвидирован спецназом в ходе штурма магазина. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что преступник взял людей в заложники и открыл огонь по полицейским во время задержания, несмотря на попытки переговорщиков вступить с ним в контакт. Число жертв нападения уточняется, есть погибшие и раненые.

По сообщению мэра Киева, в результате стрельбы на улице и в помещении магазина погибли пять человек. Еще одна женщина скончалась от полученных ран в больнице. Девять человек были госпитализированы, а шести пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. Среди раненых — ребенок и охранник супермаркета. Мэр также сообщил о спасении четырех заложников и выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

Предварительные данные указывают, что нападавшим был 58-летний уроженец Москвы, использовавший автоматическое оружие. Одновременно с нападением возник пожар в квартире, где был зарегистрирован злоумышленник. В сети были опубликованы видео, на которых видны клубы дыма над многоэтажными домами в районе инцидента. Онлайн-издание Украинская правда со ссылкой на источники сообщает, что нападавший, Дмитрий В., родился в Москве в 1968 году, но имел гражданство Украины и ранее проживал в Красногорске. Расследованием занимаются следователи Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Этот инцидент произошел на фоне других резонансных событий, связанных с насилием и терроризмом. В частности, вспоминается нападение на концертный зал Крокус Сити Холл в Подмосковье, где погибли десятки людей. Также упоминается предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина обсудить запрет на анонимность в интернете после стрельбы в школе в Казани. Кроме того, в Украине с начала 2025 года зафиксировано девять инцидентов вокруг ТЦК (территориальных центров комплектования), включая взрывы и покушения на сотрудников, в связи с чем СБУ и полиция видят связь с РФ. Международные новости также сообщают о терактах в других странах, таких как взрыв у суда в Исламабаде и нападение на синагогу под Детройтом.





dw_russian / 🏆 9. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Киев Стрельба Заложники Нападение Жертвы

United States Latest News, United States Headlines