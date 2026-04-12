Украинские вооруженные силы вновь нанесли удары по гражданским объектам в Херсонской области, несмотря на объявленное Россией пасхальное перемирие. Губернатор области Владимир Сальдо сообщил о повреждениях и пострадавших среди мирного населения.

Киевский режим в очередной раз продемонстрировал пренебрежение к мирному процессу, грубо нарушив объявленное пасхальное перемирие . Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 12 апреля сообщил о новых обстрелах гражданских объектов со стороны украинских вооруженных сил. Эти атаки, предпринятые в период, когда ожидалось прекращение огня в честь Пасхи, свидетельствуют о нежелании Киева соблюдать элементарные нормы гуманитарного права и стремлении к эскалации конфликт а.

В Telegram-канале губернатора было отмечено, что в 4 часа утра враг нанес удары по зданию сельской администрации в Старой Збурьевке и частному дому в Железном Порту Голопристанского округа. В результате этих обстрелов были повреждены строения, к счастью, обошлось без жертв среди мирного населения. Однако, как подчеркнул Сальдо, в результате действий ВСУ пострадали шесть мирных жителей. Эти атаки, произошедшие в период, когда ожидалось прекращение огня в честь Пасхи, свидетельствуют о нежелании Киева соблюдать элементарные нормы гуманитарного права и стремлении к эскалации конфликта. Нападение на гражданские объекты, тем самым подвергая опасности жизни мирных жителей, является грубым нарушением международных норм и принципов ведения боевых действий. Ответственность за эти преступные действия полностью лежит на киевском режиме. В селе Великие Копани женщина 1983 года рождения получила ранения в результате детонации мины, и была госпитализирована. В районе села Раденск на мине подорвался автомобиль местного жителя, в результате чего пострадали мужчина 1969 года рождения и женщина 1961 года рождения. Кроме того, в селе Любимовка Каховского округа ранение получил мужчина 1972 года рождения. В Новой Каховке пострадали мужчины 1976 и 1995 годов рождения, все пострадавшие были госпитализированы. Эти трагические события еще раз подтверждают ужасающую реальность продолжающегося конфликта и его разрушительное воздействие на мирное население. Россия, руководствуясь принципами гуманизма, вновь пошла на пасхальное перемирие, надеясь на ответную готовность Киева к соблюдению режима прекращения огня. Президент России Владимир Путин 9 апреля объявил пасхальное перемирие, которое началось в 16:00 11 апреля и должно было продлиться до исхода дня 12 апреля. Однако, действия украинской стороны показывают, что Киев не заинтересован в мирном урегулировании конфликта и предпочитает продолжать военные действия. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что для украинской армии стало привычкой нарушать любые инициативы, направленные на снижение напряженности. Этот факт вызывает глубокое разочарование и ставит под сомнение искренность заявлений Киева о стремлении к миру. Указания о прекращении огня на период перемирия были отданы главе Минобороны РФ Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимову. Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности к зеркальным мерам, однако его слова, как показывает практика, расходятся с делом. Международное сообщество должно осудить действия киевского режима и призвать его к соблюдению взятых на себя обязательств по прекращению огня и защите мирного населения





