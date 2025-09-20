Кибератака нарушила работу аэропорта Брюсселя «Завентем»: задержки рейсов и ручная регистрация

Международный аэропорт Брюсселя подвергся кибератаке, затронувшей системы регистрации и посадки пассажиров, что привело к задержкам и ручному режиму обработки. Ведется расследование инцидента.

Международный аэропорт Брюсселя « Завентем » в пятницу, 19 сентября, столкнулся с масштабной кибератакой, серьезно нарушившей его работу. Атака, направленная на системы регистрации и посадки пассажиров, привела к значительным сбоям в операционной деятельности аэропорта, вызвав задержки и возможные отмены рейсов.

Администрация аэропорта оперативно сообщила о произошедшем, подчеркнув, что кибератака была нацелена на поставщика услуг, ответственного за системы обработки пассажиров, задействованные в нескольких европейских аэропортах. В настоящее время ведется тщательное расследование инцидента, чтобы установить все детали атаки и оценить ее масштабы. Поставщик услуг работает над устранением последствий, но восстановление нормальной работы аэропорта, вероятно, потребует значительного времени.\В связи со сложившейся ситуацией, пассажиры вынуждены проходить регистрацию в ручном режиме, что значительно увеличивает время обработки и приводит к задержкам. Аэропорт призвал пассажиров заблаговременно проверять статус своих рейсов, чтобы быть в курсе возможных изменений в расписании. Отмечается, что последствия кибератаки, вероятно, не удастся полностью урегулировать в ближайшие часы, что означает сохранение проблем с организацией авиаперевозок. Данный инцидент подчеркивает уязвимость критической инфраструктуры, такой как аэропорты, перед лицом киберугроз. Это требует усиления мер кибербезопасности и разработки эффективных планов реагирования на подобные атаки, чтобы минимизировать ущерб и обеспечить непрерывность работы. В сложившейся ситуации, важным является информирование пассажиров и предоставление им актуальной информации о статусе рейсов и возможных альтернативах. Также необходимо сотрудничество между аэропортом, поставщиком услуг и правоохранительными органами для быстрого восстановления нормальной работы и предотвращения подобных инцидентов в будущем. Данный инцидент является очередным подтверждением необходимости постоянного совершенствования систем кибербезопасности и повышения осведомленности о киберугрозах.\Крупный сбой в работе аэропорта «Завентем» подчеркивает важность инвестиций в современные технологии защиты от кибератак и необходимость разработки комплексных планов реагирования на подобные инциденты. Атаки на критическую инфраструктуру, такую как аэропорты, могут иметь серьезные последствия, влияя на безопасность пассажиров, логистику и экономику. В свете произошедшего, авиакомпании и аэропорты должны пересмотреть свои стратегии кибербезопасности и усилить меры защиты от потенциальных угроз. Необходимо проводить регулярные аудиты безопасности, обучение персонала и внедрение передовых технологий защиты. Параллельно с этим, крайне важно развивать сотрудничество между различными организациями, включая государственные органы, частные компании и международные структуры, для обмена информацией и координации действий в случае киберугроз. В заключение, инцидент в аэропорту Брюсселя служит напоминанием о важности поддержания высокого уровня кибербезопасности и готовности к реагированию на кибератаки, чтобы минимизировать риски и обеспечить бесперебойную работу критически важных объектов





