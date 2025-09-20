Кибератака парализовала работу европейских аэропортов: масштабные сбои и отмены рейсов

В результате кибератаки на поставщика услуг в европейских аэропортах произошли массовые сбои. Пассажирам рекомендуется следить за информацией о статусе рейсов и прибывать в аэропорты заранее.

Москва, 20 сентября - АиФ-Москва. Масштабные нарушения в работе европейских аэропорт ов стали следствием кибератаки, направленной на стороннего поставщика услуг, информирует Bild. В берлинском аэропорт у доступ к системам был полностью приостановлен из соображений безопасности, что вызвало необходимость ручной регистрации и посадки пассажиров. Данное обстоятельство повлекло за собой образование длинных очередей, существенные задержки и отмену рейс ов.

В Брюсселе власти предупредили о «значительных сбоях» и настоятельно рекомендовали пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно. В лондонском аэропорту «Хитроу» также сообщили о «техническом сбое», который потенциально может привести к задержкам авиарейсов. По информации, предоставленной администрацией аэропорта Брюсселя, перебои вызваны проблемами, возникшими у компании Collins Aerospace, являющейся поставщиком систем регистрации и посадки для нескольких авиакомпаний. На официальном сайте аэропорта отмечается, что технические специалисты ведут работу над устранением неполадок, а пассажирам рекомендуется проверять статус своего рейса перед выездом в аэропорт. В Берлине и Брюсселе пассажиров просят прибывать в аэропорт за два часа до вылета для внутренних рейсов и за три часа до вылета для дальних рейсов. Ситуация в аэропортах остается напряженной, и власти призывают пассажиров к терпению и внимательности. Регулярные обновления статусов рейсов и следование инструкциям авиакомпаний - ключевые факторы для минимизации неудобств, вызванных кибератакой. Авиационные власти и IT-специалисты активно взаимодействуют для скорейшего восстановления работоспособности систем и нормализации работы аэропортов. В связи с серьезностью произошедшего инцидента, ведется детальное расследование с целью установления всех обстоятельств кибератаки и оценки ее масштабов. Данные, полученные в ходе расследования, будут использованы для усиления мер кибербезопасности в аэропортах и предотвращения подобных инцидентов в будущем. Влияние кибератаки на авиационную инфраструктуру подчеркивает важность защиты критически важных систем от внешних угроз. Обеспечение кибербезопасности становится приоритетной задачей для всех участников авиационной отрасли. Эксперты отмечают необходимость постоянного совершенствования механизмов защиты, обучения персонала и проведения регулярных аудитов безопасности. Киберугрозы постоянно развиваются, и компании должны адаптироваться к новым вызовам, чтобы минимизировать риски для пассажиров и бесперебойной работы аэропортов. Аэропорты и авиакомпании активно информируют пассажиров о текущей ситуации, предоставляя актуальную информацию о задержках и отменах рейсов. В целях уменьшения неудобств, авиакомпании предлагают альтернативные маршруты и перебронирование билетов. Рекомендуется проверять информацию на сайте аэропорта и авиакомпании





Аэропорт Кибератака Европа Сбой Рейс Задержка

