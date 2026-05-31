Кержаков о Сафонове: «Не скажу, что он превзошел Овечкина как главный спортсмен России. Но в футболе Матвей однозначно номер один»
📆5/31/2026 5:17 PM
📰sportsru
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков считает, что после второй победы в Лиге чемпионов вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не превзошел капитана ««Сложно оценивать финал для Матвея Сафонова, потому что у него почти не было работы в этом матче. Точно могу сказать, что в моменте с пенальти Эзе он реально сбил бьющего игрока. Конкретно в этом эпизоде заслуга Матвея бесспорна. Здорово, что нынешний сезон у Сафонова получился лучшего предыдущего. Теперь он выиграл Лигу чемпионов в ранге первого номера, а не запасного вратаря. Были и непростые моменты, но это его первый сезон в основе лучшего клуба мира, так что все объяснимо. Очень надеюсь, что дальше у него все будет складываться еще лучше. Сафонов сейчас точно лучший российский футболист. Не сказал бы, что он превзошел Овечкину как главного спортсмена из нашей страны, но в футболе Матвей однозначно номер один. Он точно должен быть среди номинантов на приз лучшему вратарю года в мире. Скорее всего, судьбу награды решит предстоящий ЧМ, но Сафонов обязательно должен попасть в список лучших вратарей мира

