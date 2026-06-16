Кейт Миддлтон вновь повторила стиль принцессы Дианы на церемонии Trooping the Colour

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на официальном праздновании дня рождения короля Карла III в лазурном платье, напоминающем образ принцессы Дианы 1987 года.

На церемонии Trooping the Colour, приуроченной к официальному дню рождения короля Карла III, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась в лазурном платье от бренда Catherine Walker, дополнив образ шляпкой работы Филипа Трейси, жемчужными серьгами Cassandra Goad и туфлями премиального бренда Gianvito Rossi.

Этот наряд сразу привлёк внимание прессы и публики, поскольку он почти точно повторяет образ, в котором принцесса Диана посетила пасхальную службу в 1987 году. Миддлтон уже не в первый раз использует элементы стиля своей покойной свекрови: в марте этого года она также вышла в свет в наряде, отсылающем к гардеробу Дианы. Такие отсылки вызывают тёплые воспоминания у поклонников королевской семьи и подчёркивают преемственность поколений. Стилисты отмечают, что Кейт умело адаптирует классические образы под современные тенденции, сохраняя элегантность и достоинство.

Церемония Trooping the Colour, также известная как Вынос знамени, имеет богатую историю, восходящую к XVII веку. С 1748 года это мероприятие служит официальным празднованием дня рождения британского монарха, хотя фактическая дата рождения короля может отличаться. В рамках торжества король и старшие представители династии наблюдают за парадом гвардейских подразделений, участвуют в смотре войск и приветствуют собравшихся на балконе Букингемского дворца. В этом году Карл III впервые принимал парад в качестве монарха, что придало событию особую значимость.

Для Кейт Миддлтон это был первый выход в свет после долгого перерыва, связанного с её лечением от онкологического заболевания, и её появление на публике стало важным символом возвращения к королевским обязанностям. Выбор лазурного платья от Catherine Walker - не случайность. Этот британский бренд был любимым у принцессы Дианы, и Кейт нередко обращается к нему для официальных мероприятий. Жемчужные серьги, напоминающие те, что носила Диана, добавляют образу изысканности и утончённости.

Интересно, что цвет платья - лазурный - также ассоциируется с королевской семьёй и символизирует верность и мудрость. Ранее чтец по губам заметил, что во время парада Кейт отдала тайный приказ своему сыну принцу Джорджу, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Этот инцидент лишь подчеркнул, насколько внимательно общественность следит за каждым жестом членов королевской семьи.

В целом, образ Кейт на Trooping the Colour 2024 года стал ярким примером того, как современная монархия сочетает традиции и индивидуальность, отдавая дань уважения прошлому и глядя в будущее





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