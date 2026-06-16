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Кейт Миддлтон вновь повторила стиль принцессы Дианы на церемонии Trooping the Colour

Культура News

Кейт Миддлтон вновь повторила стиль принцессы Дианы на церемонии Trooping the Colour
Кейт МиддлтонПринцесса ДианаTrooping The Colour
📆6/16/2026 1:43 PM
📰aifonline
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на официальном праздновании дня рождения короля Карла III в лазурном платье, напоминающем образ принцессы Дианы 1987 года.

На церемонии Trooping the Colour, приуроченной к официальному дню рождения короля Карла III, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась в лазурном платье от бренда Catherine Walker, дополнив образ шляпкой работы Филипа Трейси, жемчужными серьгами Cassandra Goad и туфлями премиального бренда Gianvito Rossi.

Этот наряд сразу привлёк внимание прессы и публики, поскольку он почти точно повторяет образ, в котором принцесса Диана посетила пасхальную службу в 1987 году. Миддлтон уже не в первый раз использует элементы стиля своей покойной свекрови: в марте этого года она также вышла в свет в наряде, отсылающем к гардеробу Дианы. Такие отсылки вызывают тёплые воспоминания у поклонников королевской семьи и подчёркивают преемственность поколений. Стилисты отмечают, что Кейт умело адаптирует классические образы под современные тенденции, сохраняя элегантность и достоинство.

Церемония Trooping the Colour, также известная как Вынос знамени, имеет богатую историю, восходящую к XVII веку. С 1748 года это мероприятие служит официальным празднованием дня рождения британского монарха, хотя фактическая дата рождения короля может отличаться. В рамках торжества король и старшие представители династии наблюдают за парадом гвардейских подразделений, участвуют в смотре войск и приветствуют собравшихся на балконе Букингемского дворца. В этом году Карл III впервые принимал парад в качестве монарха, что придало событию особую значимость.

Для Кейт Миддлтон это был первый выход в свет после долгого перерыва, связанного с её лечением от онкологического заболевания, и её появление на публике стало важным символом возвращения к королевским обязанностям. Выбор лазурного платья от Catherine Walker - не случайность. Этот британский бренд был любимым у принцессы Дианы, и Кейт нередко обращается к нему для официальных мероприятий. Жемчужные серьги, напоминающие те, что носила Диана, добавляют образу изысканности и утончённости.

Интересно, что цвет платья - лазурный - также ассоциируется с королевской семьёй и символизирует верность и мудрость. Ранее чтец по губам заметил, что во время парада Кейт отдала тайный приказ своему сыну принцу Джорджу, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Этот инцидент лишь подчеркнул, насколько внимательно общественность следит за каждым жестом членов королевской семьи.

В целом, образ Кейт на Trooping the Colour 2024 года стал ярким примером того, как современная монархия сочетает традиции и индивидуальность, отдавая дань уважения прошлому и глядя в будущее

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Кейт Миддлтон Принцесса Диана Trooping The Colour Британская Королевская Семья Мода

 

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