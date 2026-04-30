Кейн – лидер гонки за «Золотой мяч» по версии Goal

Goal обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч»: Кейн возглавил список, Олисе – второй, Ямаль – третий. Месси и Роналду опустились в рейтинге.

Портал Goal представил обновленный рейтинг претендентов на престижную награду «Золотой мяч», и возглавил его нападающий английского клуба «Бавария» Гарри Кейн . Этот выбор вызвал оживленные дискуссии среди футбол ьных экспертов и болельщиков, учитывая выдающуюся форму Кейна в текущем сезоне и его вклад в успехи команды.

На втором месте расположился французский полузащитник Майкл Олисе, демонстрирующий впечатляющую игру в составе «Кристал Пэлас». Замыкает тройку лидеров юный испанский вингер Ламин Ямаль, который быстро завоевал признание благодаря своей скорости, дриблингу и голевому чутью в «Барселоне». Четвертую строчку занимает португальский полузащитник Жоау Феликс, выступающий за «Атлетико Мадрид», а пятую – норвежский нападающий Эрлинг Холанд, являющийся одним из самых результативных игроков в мире.

Французский форвард Килиан Мбаппе, несмотря на свою звездную репутацию, оказался лишь на шестом месте, что стало неожиданностью для многих. Легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси, обладатель рекордного количества «Золотых мячей», в этом году занимает 13-ю позицию, что свидетельствует о снижении его влияния на игру по сравнению с предыдущими сезонами. Португальский ветеран Криштиану Роналду, продолжающий выступать на высоком уровне в саудовском клубе «Аль-Наср», расположился на 14-й строчке рейтинга. Бразильский вингер Винисиус Жуниор, звезда мадридского «Реала», замыкает первую двадцатку, занимая 17-е место.

Обновленный рейтинг Goal вызвал широкий резонанс в футбольном сообществе, породив множество споров и обсуждений. Некоторые эксперты считают, что Кейн действительно заслуживает быть главным фаворитом, учитывая его результативность и лидерские качества. Другие же полагают, что Мбаппе и Холанд имеют больше шансов на победу, учитывая их более яркую игру и влияние на свои команды. Интересно отметить, что рейтинг Goal отражает текущую форму игроков и их вклад в успехи своих клубов, а не только их индивидуальные достижения.

Это делает его более объективным и актуальным, чем другие подобные рейтинги. Помимо обсуждения лидеров рейтинга, внимание экспертов привлекли и другие интересные моменты. Так, например, восхождение Ямаля в тройку лучших стало приятной неожиданностью для многих, а низкие позиции Месси и Роналду вызвали сожаление у их поклонников. В футбольном мире также активно обсуждаются последние новости и события.

sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Золотой Мяч Гарри Кейн Лионель Месси Криштиану Роналду Goal Рейтинг Футбол Мбаппе Холанд Ямаль

United States Latest News, United States Headlines

