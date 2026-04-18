Квартальнов покидает Минское «Динамо»: «Трактор» проявляет интерес, эксперты обсуждают будущее тренера

Владимир Квартальнов, вероятно, не получит нового контракта в минском «Динамо» из-за разногласий с руководством. Тем временем, «Трактор» рассматривает возможность приглашения тренера, а хоккейное сообщество активно обсуждает перспективы специалиста и анализирует текущие события в КХЛ и НХЛ, включая рекорды, антирекорды и трансферные слухи.
«Динамо» Минск, по всей видимости, не станет предлагать новый контракт главному тренеру Владимиру Квартальнов у. Несмотря на то, что специалист возглавляет команду с 2023 года и трижды выводил ее в плей-офф (с последовательным улучшением результатов от первого до второго раунда в последующие сезоны), дальнейшее сотрудничество кажется маловероятным. Причиной такого решения, согласно сообщениям, является нежелание самого тренера оставаться в клубе, обусловленное многочисленными конфликтами с руководством по вопросам трансферной политики и формирования штаба. Эти разногласия, вероятно, подорвали доверие и создали напряженную атмосферу, делающую продолжение работы нецелесообразным для обеих сторон.
В контексте будущего Квартальнова, его имя активно связывают с клубом КХЛ «Трактор» из Челябинска. По слухам, именно эта команда проявляет предметный интерес к специалисту, видя в нем потенциального лидера для достижения новых высот.
Ситуация вокруг Квартальнова вызвала активное обсуждение среди хоккейных экспертов. Так, известный комментатор Сергей Плющев прокомментировал возможное увольнение, отметив, что результат 0-4 в серии плей-офф является «сильной пощечиной», особенно учитывая поддержку со стороны президента клуба, который, по словам Плющева, посещает матчи даже со своим питомцем.
С другой стороны, генеральный директор «Динамо» Минск Алексей Дыняк опроверг слухи об увольнении, назвав их «глупостью» и подчеркнув неуважение к тренеру, который внес значительный вклад в развитие КХЛ.
Тем временем, в НХЛ продолжается регулярный чемпионат, где «Эдмонтон» продемонстрировал выдающуюся реализацию большинства, заняв первое место с показателем 30,6%. В тройку лучших также вошли «Даллас» и «Миннесота», в то время как «Колорадо» оказался на 27-й строчке, а «Филадельфия» замкнула список с 15,7%.
Индивидуальные достижения также не остались незамеченными. Нейтан Маккиннон из «Колорадо» показал лучший результат за последние 35 лет по набранным очкам в равных составах, записав в свой актив 97 баллов. Никита Кучеров из «Тампы-Бэй» с 92 очками установил рекорд среди российских хоккеистов, а Коннор Макдэвид и Мацек Селебрини показали результаты по 82 очка.
На фоне этих новостей, эксперт Александр Светлов высказал обеспокоенность сотрудничеством «Салавата Юлаева» и «Ак Барса», сравнив уфимский клуб с «фармом» казанской команды. По его мнению, «Салават» фактически занимается подготовкой легионеров для «Ак Барса», который затем приобретает их уже готовыми.
В НХЛ также остро стоит вопрос с соблюдением потолка зарплат. По прогнозам, как минимум 8 команд превысят лимит в текущем сезоне из-за выплат бонусов за достижения. Лидером по этому показателю являются «Айлендерс», где новичок Шейфер получил максимальный бонус в 3,5 миллиона долларов.
В КХЛ-2026 текущий плей-офф отметился антирекордом по количеству сыгранных матчей в первых двух раундах – 58 игр. Впервые с 2017 года не было зафиксировано ни одной седьмой игры в сериях до четырех побед, что свидетельствует о доминировании одних команд над другими или о более предсказуемых исходах матчей.
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков, отвечая на вопросы о возможном возвращении к тренерской деятельности, отметил, что сейчас для него приоритетом является семья, но не исключил возможности возобновления карьеры в будущем.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил гордость за команду «Торпедо», подчеркнув, что сезон прошел «на одном дыхании» и команда продемонстрировала «стержень».
Быков также прокомментировал выступление ЦСКА, проигравшего «Авангарду» со счетом 1-4. Он связал такой результат с неопытностью молодой команды и стилем игры, который ставит главный тренер Сергей Федоров.
Канадский хоккеист Джонатан Тэйвз, вернувшись в НХЛ, выразил удовлетворение своим достижением и готовность подумать о продолжении карьеры в ближайшее время.
Эксперт Владимир Сушинский, анализируя полуфинальную серию плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Авангардом», отметил, что фаворита выделить сложно, так как обе команды равны. По его мнению, исход будет зависеть от коллективной работы и дисциплины.
Патрик Кейн, игрок «Детройта», выразил желание остаться в команде и помочь ей решить проблемы с выходом в плей-офф, считая, что «красные крылья» сильнее некоторых клубов, попавших в решающую стадию.
Сборная Канады объявила предварительный состав на чемпионат мира-2026, куда вошли такие звезды, как Таварес, Шайфли, О’Райлли и Роберт Томас. Также рассматриваются кандидатуры Шефера, Барзэла и Райлли.
Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Рутерфорд заявил, что знал о возможном обмене Куинна Хьюза, и команда решила провести сделку до межсезонья, чтобы получить драфт-пик первого раунда от «Нью-Джерси».
Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак, отвечая на вопрос о том, что нужно исправить в игре команды, переадресовал его генеральному менеджеру, подчеркнув, что не желает перекладывать вину, несмотря на то, что состав остался практически тем же, но результаты не улучшились.
