Квартальнов покидает Минское «Динамо»: «Трактор» проявляет интерес, эксперты обсуждают будущее тренера

Владимир Квартальнов, вероятно, не получит нового контракта в минском «Динамо» из-за разногласий с руководством. Тем временем, «Трактор» рассматривает возможность приглашения тренера, а хоккейное сообщество активно обсуждает перспективы специалиста и анализирует текущие события в КХЛ и НХЛ, включая рекорды, антирекорды и трансферные слухи.

«Динамо» Минск, по всей видимости, не станет предлагать новый контракт главному тренеру Владимиру Квартальнов у. Несмотря на то, что специалист возглавляет команду с 2023 года и трижды выводил ее в плей-офф (с последовательным улучшением результатов от первого до второго раунда в последующие сезоны), дальнейшее сотрудничество кажется маловероятным. Причиной такого решения, согласно сообщениям, является нежелание самого тренера оставаться в клубе, обусловленное многочисленными конфликтами с руководством по вопросам трансферной политики и формирования штаба. Эти разногласия, вероятно, подорвали доверие и создали напряженную атмосферу, делающую продолжение работы нецелесообразным для обеих сторон.

В контексте будущего Квартальнова, его имя активно связывают с клубом КХЛ «Трактор» из Челябинска. По слухам, именно эта команда проявляет предметный интерес к специалисту, видя в нем потенциального лидера для достижения новых высот.

Ситуация вокруг Квартальнова вызвала активное обсуждение среди хоккейных экспертов. Так, известный комментатор Сергей Плющев прокомментировал возможное увольнение, отметив, что результат 0-4 в серии плей-офф является «сильной пощечиной», особенно учитывая поддержку со стороны президента клуба, который, по словам Плющева, посещает матчи даже со своим питомцем.

С другой стороны, генеральный директор «Динамо» Минск Алексей Дыняк опроверг слухи об увольнении, назвав их «глупостью» и подчеркнув неуважение к тренеру, который внес значительный вклад в развитие КХЛ.

Тем временем, в НХЛ продолжается регулярный чемпионат, где «Эдмонтон» продемонстрировал выдающуюся реализацию большинства, заняв первое место с показателем 30,6%. В тройку лучших также вошли «Даллас» и «Миннесота», в то время как «Колорадо» оказался на 27-й строчке, а «Филадельфия» замкнула список с 15,7%.

Индивидуальные достижения также не остались незамеченными. Нейтан Маккиннон из «Колорадо» показал лучший результат за последние 35 лет по набранным очкам в равных составах, записав в свой актив 97 баллов. Никита Кучеров из «Тампы-Бэй» с 92 очками установил рекорд среди российских хоккеистов, а Коннор Макдэвид и Мацек Селебрини показали результаты по 82 очка.

На фоне этих новостей, эксперт Александр Светлов высказал обеспокоенность сотрудничеством «Салавата Юлаева» и «Ак Барса», сравнив уфимский клуб с «фармом» казанской команды. По его мнению, «Салават» фактически занимается подготовкой легионеров для «Ак Барса», который затем приобретает их уже готовыми.

В НХЛ также остро стоит вопрос с соблюдением потолка зарплат. По прогнозам, как минимум 8 команд превысят лимит в текущем сезоне из-за выплат бонусов за достижения. Лидером по этому показателю являются «Айлендерс», где новичок Шейфер получил максимальный бонус в 3,5 миллиона долларов.

В КХЛ-2026 текущий плей-офф отметился антирекордом по количеству сыгранных матчей в первых двух раундах – 58 игр. Впервые с 2017 года не было зафиксировано ни одной седьмой игры в сериях до четырех побед, что свидетельствует о доминировании одних команд над другими или о более предсказуемых исходах матчей.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков, отвечая на вопросы о возможном возвращении к тренерской деятельности, отметил, что сейчас для него приоритетом является семья, но не исключил возможности возобновления карьеры в будущем.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил гордость за команду «Торпедо», подчеркнув, что сезон прошел «на одном дыхании» и команда продемонстрировала «стержень».

Быков также прокомментировал выступление ЦСКА, проигравшего «Авангарду» со счетом 1-4. Он связал такой результат с неопытностью молодой команды и стилем игры, который ставит главный тренер Сергей Федоров.

Канадский хоккеист Джонатан Тэйвз, вернувшись в НХЛ, выразил удовлетворение своим достижением и готовность подумать о продолжении карьеры в ближайшее время.

Эксперт Владимир Сушинский, анализируя полуфинальную серию плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Авангардом», отметил, что фаворита выделить сложно, так как обе команды равны. По его мнению, исход будет зависеть от коллективной работы и дисциплины.

Патрик Кейн, игрок «Детройта», выразил желание остаться в команде и помочь ей решить проблемы с выходом в плей-офф, считая, что «красные крылья» сильнее некоторых клубов, попавших в решающую стадию.

Сборная Канады объявила предварительный состав на чемпионат мира-2026, куда вошли такие звезды, как Таварес, Шайфли, О’Райлли и Роберт Томас. Также рассматриваются кандидатуры Шефера, Барзэла и Райлли.

Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Рутерфорд заявил, что знал о возможном обмене Куинна Хьюза, и команда решила провести сделку до межсезонья, чтобы получить драфт-пик первого раунда от «Нью-Джерси».

Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак, отвечая на вопрос о том, что нужно исправить в игре команды, переадресовал его генеральному менеджеру, подчеркнув, что не желает перекладывать вину, несмотря на то, что состав остался практически тем же, но результаты не улучшились.





Квартальнов Динамо Минск Трактор КХЛ НХЛ

