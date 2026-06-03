Квартфинал Ролан Гаррос: Анна Калинская против Майи Хвалиньской

В четвертьфинале теннисного турнира Ролан Гаррос встречались две молодые теннисистки - Анна Калинская и Майя Хвалиньская. Первый сет этого поединка закончился со счетом 6:6.

В четвертьфинале теннис ного турнира Ролан Гаррос встречались две молодые теннис истки - Анна Калинская и Майя Хвалиньская . Первый сет этого поединка закончился со счетом 6:6, что является неожиданностью для наблюдателей.

В ходе игры было зафиксировано несколько интересных моментов. Так, Майе Хвалиньской ошибочно засчитали аут после острого короткого кросса с форхенда. Пьер Баччи, судья матча, спустился с вышки и отдал очко польке. Это было не единственным неожиданным моментом в этом сете.

Майя также везла и резаным из обороны попадал мяч в трос, сваливаясь буквально под самую сетку. В другом эпизоде глубоко приняла Калинская, а Хвалиньская отыгралась мягкой полусвечой, которая легла сверху на трос, и мяч упал под самую сетку. Майя извинилась за этот момент. Этот поединок был первой встречей двух теннисисток, и они показали отличную игру.

Анна Калинская сейчас занимает 24-е место в рейтинге, а Майя Хвалиньская - 114-е. Однако после этого матча Майя имеет все шансы дебютировать в топ-100 и даже попасть в топ-50. Это был интересный матч, и мы ждем продолжения этого поединка





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Теннис Ролан Гаррос Анна Калинская Майя Хвалиньская

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