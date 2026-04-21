Head Topics

Катастрофа Челси: Росеньор признал поражение от Брайтона худшим моментом в карьере

Спорт News

Катастрофа Челси: Росеньор признал поражение от Брайтона худшим моментом в карьере
ЧелсиАПЛРосеньор
📆4/21/2026 10:21 PM
📰sportsru
103 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 62% · Publisher: 63%

Лондонский Челси продолжает стремительное падение после разгрома от Брайтона. Главный тренер признает беспомощность игроков, в то время как европейский футбол обсуждает камбэк Интера и проблемы Реала.

Главный тренер лондонского Челси Росеньор оказался в эпицентре масштабного кризиса после сокрушительного поражения своей команды от Брайтона со счетом 0:3. После финального свистка специалист не стал скрывать своего разочарования, назвав прошедший вечер самым тяжелым моментом не только в своей работе с синими, но и во всей своей профессиональной карьере.

По словам наставника, он привык публично брать ответственность на себя и защищать футболистов перед прессой, однако после столь безвольного выступления это становится практически невозможной задачей. Команда продемонстрировала катастрофически низкий уровень интенсивности, проигрывая практически все единоборства, что говорит о полном отсутствии необходимого профессионального настроя на игру в английской Премьер-лиге. Болельщики и эксперты уже начали проводить параллели с другими проблемными командами, отмечая, что текущее состояние Челси напоминает организацию, которая забыла о спортивных амбициях. Критике подвергается не только тренерский штаб, но и трансферная политика клуба, которая вызывает массу вопросов у общественности. Ситуация усугубляется тем, что команда потерпела уже пять поражений подряд, что привело к падению на седьмую строчку турнирной таблицы. Существует реальная угроза того, что по итогам тура коллектив может оказаться за пределами первой десятки. Знаменитый британский телеведущий Пирс Морган едко прокомментировал ситуацию в социальных сетях, отметив, что каждый раз, когда кажется, что дно достигнуто, Челси находит способ опуститься еще ниже, вызывая лишь иронию у нейтральных наблюдателей. Тем временем футбольная Европа живет и другими событиями. В Италии Интер продемонстрировал невероятную волю к победе в матче против Комо, сумев отыграться с неприятных 0:2 и довести встречу до итогового триумфа со счетом 3:2. Героем матча стал Хакан Чалханоглу, который не только оформил дубль, но и отдал голевую передачу на победный мяч. Главный тренер Комо Сеск Фабрегас, несмотря на обидное поражение, выразил гордость за своих подопечных, которые смогли навязать борьбу финалисту Лиги чемпионов. В это же время в Испании фанаты Реала устроили недружелюбный прием Эдуарду Камавинга, освистав его после выхода на замену, что стало следствием недавних неудач мадридского клуба в еврокубках. Все эти события создают яркую картину текущего футбольного сезона, где успех и падение разделяет лишь один неудачный матч

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sportsru /  🏆 7. in RU

Челси АПЛ Росеньор Футбол Интер

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-22 01:24:55