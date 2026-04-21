Лондонский Челси продолжает стремительное падение после разгрома от Брайтона. Главный тренер признает беспомощность игроков, в то время как европейский футбол обсуждает камбэк Интера и проблемы Реала.

Главный тренер лондонского Челси Росеньор оказался в эпицентре масштабного кризиса после сокрушительного поражения своей команды от Брайтона со счетом 0:3. После финального свистка специалист не стал скрывать своего разочарования, назвав прошедший вечер самым тяжелым моментом не только в своей работе с синими, но и во всей своей профессиональной карьере.

По словам наставника, он привык публично брать ответственность на себя и защищать футболистов перед прессой, однако после столь безвольного выступления это становится практически невозможной задачей. Команда продемонстрировала катастрофически низкий уровень интенсивности, проигрывая практически все единоборства, что говорит о полном отсутствии необходимого профессионального настроя на игру в английской Премьер-лиге. Болельщики и эксперты уже начали проводить параллели с другими проблемными командами, отмечая, что текущее состояние Челси напоминает организацию, которая забыла о спортивных амбициях. Критике подвергается не только тренерский штаб, но и трансферная политика клуба, которая вызывает массу вопросов у общественности. Ситуация усугубляется тем, что команда потерпела уже пять поражений подряд, что привело к падению на седьмую строчку турнирной таблицы. Существует реальная угроза того, что по итогам тура коллектив может оказаться за пределами первой десятки. Знаменитый британский телеведущий Пирс Морган едко прокомментировал ситуацию в социальных сетях, отметив, что каждый раз, когда кажется, что дно достигнуто, Челси находит способ опуститься еще ниже, вызывая лишь иронию у нейтральных наблюдателей. Тем временем футбольная Европа живет и другими событиями. В Италии Интер продемонстрировал невероятную волю к победе в матче против Комо, сумев отыграться с неприятных 0:2 и довести встречу до итогового триумфа со счетом 3:2. Героем матча стал Хакан Чалханоглу, который не только оформил дубль, но и отдал голевую передачу на победный мяч. Главный тренер Комо Сеск Фабрегас, несмотря на обидное поражение, выразил гордость за своих подопечных, которые смогли навязать борьбу финалисту Лиги чемпионов. В это же время в Испании фанаты Реала устроили недружелюбный прием Эдуарду Камавинга, освистав его после выхода на замену, что стало следствием недавних неудач мадридского клуба в еврокубках. Все эти события создают яркую картину текущего футбольного сезона, где успех и падение разделяет лишь один неудачный матч





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines