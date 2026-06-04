Катар назначил генерального директора по заявке на Олимпийские игры 2036 года

Катар назначил Фатиму Султан Аль Кувари генеральным директором организации, которая занимается заявкой страны на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 года. Аль Кувари будет отвечать за стратегическую, операционную и организационную часть заявки.

Катар назначил Фатиму Султан Аль Кувари генеральным директором организации, которая занимается заявкой страны на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 года. Об этом Для Дохи это важный шаг в подготовке к возможному проведению первых Олимпийских и Паралимпийских игр на Ближнем Востоке.

Катар рассчитывает опереться на опыт организации крупных международных турниров и показать, что регион готов принимать события такого масштаба. Аль Кувари будет отвечать за стратегическую, операционную и организационную часть заявки. Ей предстоит координировать работу с местными и международными партнерами, чтобы подготовить конкурентное предложение для олимпийского движения. У нее более 20 лет управленческого опыта.

Ранее Аль Кувари занимала руководящие должности в телекоммуникационной компании Ooredoo, входила в исполнительный комитет группы и курировала работу на девяти рынках. Кроме того, она уже была связана со спортивными проектами: в 2013 году Аль Кувари участвовала в организации марафона Ooredoo в Дохе. Назначение вписывается в долгосрочную спортивную стратегию Катара. После чемпионата мира по футболу страна продолжает продвигать себя как площадку для крупнейших международных соревнований.

В Дохе подчеркивают, что заявка на Игры-2036 должна быть не только про инфраструктуру, но и про развитие, объединение людей, культурный диалог и устойчивое наследие для региона. Ранее сообщалось, что в Германии продолжается обсуждение возможной заявки страны на проведение летних Олимпийских игр, включая символически значимый 2036 год. Франк-Вальтер Штайнмайер выступил против проведения Игр в Германии именно в 2036 году.

Причина связана с историческим контекстом: в 1936 году Олимпиада уже проходила в Берлине и была использована нацистским режимом Адольфа Гитлера в пропагандистских целях





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