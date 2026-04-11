Картофель с дачи: как избежать отравления и проблем с почвой

Эколог рассказал о рисках, связанных с выращиванием и употреблением домашнего картофеля, указав на необходимость соблюдения правил хранения, ухода за почвой и избежания распространенных заблуждений.

По словам специалиста, выращивание картофеля на фермерских полях обычно подчиняется четким правилам: рассчитываются нормы внесения удобрений, соблюдаются сроки внесения, а урожай проходит контроль качества и хранится в надлежащих условиях. На дачных участках подходы часто отличаются. Эколог подчеркнул, что картофель не является основным источником нитратов в рационе питания. Нитраты – это обычная форма азота, необходимого растениям для роста.

Избыток азотных удобрений или неправильные сроки внесения могут привести к накоплению нитратов в клубнях, однако основная доля нитратов в организм поступает с листовыми овощами и некоторыми корнеплодами. Гораздо более серьезной проблемой эксперт назвал гликоалкалоиды, в первую очередь соланин и чаконин. Эти вещества служат для растений естественной защитой. Их количество увеличивается, когда клубни долго хранятся на свету, зеленеют, начинают прорастать или повреждаются. Максимальное количество этих соединений накапливается в кожуре, вокруг глазков и в зеленых участках. Попадание большого количества этих веществ в организм может вызвать отравление. Рыбальченко перечислил возможные симптомы отравления: тошнота, рвота, боли в животе и диарея, а в тяжелых случаях возможны более серьезные нарушения здоровья. Он отметил, что домашний картофель часто уступает по качеству магазинному именно из-за условий хранения. В торговых сетях продукция быстрее реализуется и подвергается отбраковке, в то время как на даче клубни могут храниться без переборки длительное время.\Существует распространенное заблуждение, что варка избавляет от вредных веществ. Однако, соланин довольно устойчив к высоким температурам, и обычная варка не решает проблему. Зеленые и сильно проросшие клубни не стоит подвергать кулинарной обработке – их следует утилизировать. Отдельно эколог обратил внимание на состояние почвы на старых дачных участках. Если удобрения вносились на протяжении многих лет без анализа, в почве может накапливаться избыток азота и происходить другие нежелательные изменения. В таких случаях рекомендуется периодически проводить лабораторные исследования почвы. Важно руководствоваться простым правилом: не путать домашнее происхождение картофеля с его безопасностью. При выборе картофеля с дачи следует обращать внимание не на место его выращивания, а на состояние клубней. Зеленые, сильно проросшие, горьковатые, мягкие или подгнившие клубни лучше не использовать в пищу. Удобрения следует вносить не по рекомендациям соседей, а в соответствии с базовыми схемами для конкретной культуры и, по возможности, после анализа почвы. Эксперт также подчеркнул недопустимость распространенного мнения о том, что магазинные продукты – это «химия», а домашние – «чистые». Риск возникает только там, где отсутствует дозировка, надлежащий контроль и отбор продукции. Ранее на Life.ru сообщалось, что дачники могут столкнуться со штрафами до 300 тысяч рублей и даже уголовной ответственностью за выращивание на своих участках запрещенных растений, включая кактусы, содержащие мескалин, гавайскую розу, голубой лотос и мимозу хостилис. Ответственность наступает при выращивании растений в крупных размерах. Порог ответственности существенно варьируется в зависимости от вида запрещенного растения. Дополнительные материалы доступны в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Картофель Гликоалкалоиды Соланин Отравление Почва Удобрения Нитраты Хранение

United States Latest News, United States Headlines