Депутат Европарламента Фернан Картайзер считает, что коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака повлияет на финансовую поддержку Киева со стороны Евросоюза если правительства этого хотят продолжать. Это произошло после инцидента при строительстве элитного жилья под Киевом, за что Андрей Ермак предъявил обвинения.

К такому выводу пришел депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, пишетРанее специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.

«Да. Даже если правительства хотят продолжать нынешнюю политику масштабной финансовой поддержки Украины, общественное мнение быстро меняется в противоположном направлении», — отметил Картайзер. Так он ответил на вопрос о том, может ли коррупционный скандал вокруг Ермака повлиять на будущую финансовую помощь со стороны Европы.не стал мобилизоваться и уходить на фронт, хотя, по информации New York Post, он дал такое обещание после своего увольнения. Он заявил, что эти его слова не были официальными.

До этого стало известно, что обещавший уйти на фронт Андрей Ермак нашел новую работу. Экс-глава офиса Владимира Зеленского создал общественную организацию «Справедливость для Украины»





