Карпин раскритиковал игру сборной России во втором тайме матча

Тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал поражение от Буркина-Фасо, указав на падение уровня игры во втором тайме и необходимость работать над психологической устойчивостью команды.

В первом тайме матча сборная России продемонстрировала уверенную игру, особенно в обороне, эффективно нейтрализуя атаки соперника. Игроки чётко выполняли установку: не позволять противнику выходить в открытые пространства, активно сбрасывали мяч от Конате.

В атаке команда создавала моменты, особенно за счёт скорости и открываний за спину у левого флангового игрока, что было заранее оговорено. Правому защитнику, Бевееву, более комфортно работать по флангу с возможностью ухода в центр. Однако во втором тайме произошёл резкий спад: команда полностью утратила контроль, не создавала остроты и уступила инициативу даже в большинстве. Карпин считает, что причина в психологическом расслаблении и недостаточном выкладывании - игроки выдали лишь 99% усилий вместо требуемых 120%.

Требовалось гораздо больше замен для поддержания интенсивности. Соперник, сборная Буркина-Фасо, сумела адаптироваться, выходить из-под прессинга и создать опасные моменты. Тренер подчеркнул, что в следующем матче ожидает от команды того же уровня, что и в первом тайме, без перерывов в концентрации. Вопрос удаления Карпин назвал неоправданным, так как игроки знали о необходимости дисциплины, но всё равно вышли в расслабленном состоянии.

Главный вывод - работа над ментальной устойчивостью и готовностью играть на максимуме энергии весь матч





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