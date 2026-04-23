Карседо о поражении от «Краснодара»: «Спартаку» нужен киллер в атаке

Главный тренер «Спартака» Гильермо Карседо проанализировал матч с «Краснодаром» (1:2), отметив проблемы в реализации моментов и необходимость усиления линии атаки. Обсуждение также коснулось спорных решений судей и перспектив команды в чемпионате.

Матч между « Спартак ом» и « Краснодар ом», завершившийся со счетом 1:2, вызвал оживленную дискуссию среди болельщиков и экспертов. Гильермо Карседо , главный тренер « Спартак а», отметил, что команда провела отличный первый тайм, однако во второй половине игры игра выровнялась.

Он подчеркнул, что у «Спартака» было больше голевых моментов, но их не удалось реализовать. Поражения от «Зенита» и «Краснодара» в весенней части чемпионата, хотя и не ставили под угрозу чемпионские амбиции, заставили задуматься о проблемах в атаке. Карседо считает, что команде необходим более результативный нападающий, способный забивать голы, когда соперники используют оборонительную тактику. Он также отметил, что Угальде и Гарсия не демонстрируют стабильной игры, и их выход на поле не гарантирует результативности.

В связи с этим, Карседо предложил рассмотреть возможность продажи Угальде, если есть реальный спрос, и приобрести более надежного форварда, предпочтительно из стран бывшей Югославии, где игроки обладают большей психологической устойчивостью. Он подчеркнул, что без качественного нападающего претендовать на высокие места в чемпионате невозможно. Мурад Мусаев, тренер «Краснодара», согласился с тем, что в первом тайме его команда испытывала трудности, особенно в прессинге, но во втором тайме сумела улучшить свою игру.

Обсуждение также коснулось спорных моментов с пенальти, назначенными в пользу «Краснодара» и «Зенита», что вызвало недовольство со стороны игроков и экспертов. Некоторые считают, что правила назначения пенальти слишком строгие и приводят к несправедливым решениям. В целом, матч показал, что «Спартаку» необходимо усилить линию атаки и решить проблему с реализацией голевых моментов, чтобы претендовать на более высокие позиции в чемпионате.

Победа над «Краснодаром» стала для «Спартака» первым поражением за семь матчей при Карседо, что подчеркивает важность этого матча и необходимость анализа ошибок





