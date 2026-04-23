Head Topics

Карседо о поражении от «Краснодара»: «Спартаку» нужен киллер в атаке

Футбол News

📆4/23/2026 8:11 PM
📰sportsru
84 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 68% · Publisher: 63%

Главный тренер «Спартака» Гильермо Карседо проанализировал матч с «Краснодаром» (1:2), отметив проблемы в реализации моментов и необходимость усиления линии атаки. Обсуждение также коснулось спорных решений судей и перспектив команды в чемпионате.

Матч между « Спартак ом» и « Краснодар ом», завершившийся со счетом 1:2, вызвал оживленную дискуссию среди болельщиков и экспертов. Гильермо Карседо , главный тренер « Спартак а», отметил, что команда провела отличный первый тайм, однако во второй половине игры игра выровнялась.

Он подчеркнул, что у «Спартака» было больше голевых моментов, но их не удалось реализовать. Поражения от «Зенита» и «Краснодара» в весенней части чемпионата, хотя и не ставили под угрозу чемпионские амбиции, заставили задуматься о проблемах в атаке. Карседо считает, что команде необходим более результативный нападающий, способный забивать голы, когда соперники используют оборонительную тактику. Он также отметил, что Угальде и Гарсия не демонстрируют стабильной игры, и их выход на поле не гарантирует результативности.

В связи с этим, Карседо предложил рассмотреть возможность продажи Угальде, если есть реальный спрос, и приобрести более надежного форварда, предпочтительно из стран бывшей Югославии, где игроки обладают большей психологической устойчивостью. Он подчеркнул, что без качественного нападающего претендовать на высокие места в чемпионате невозможно. Мурад Мусаев, тренер «Краснодара», согласился с тем, что в первом тайме его команда испытывала трудности, особенно в прессинге, но во втором тайме сумела улучшить свою игру.

Обсуждение также коснулось спорных моментов с пенальти, назначенными в пользу «Краснодара» и «Зенита», что вызвало недовольство со стороны игроков и экспертов. Некоторые считают, что правила назначения пенальти слишком строгие и приводят к несправедливым решениям. В целом, матч показал, что «Спартаку» необходимо усилить линию атаки и решить проблему с реализацией голевых моментов, чтобы претендовать на более высокие позиции в чемпионате.

Победа над «Краснодаром» стала для «Спартака» первым поражением за семь матчей при Карседо, что подчеркивает важность этого матча и необходимость анализа ошибок

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sportsru /  🏆 7. in RU

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-23 23:10:47