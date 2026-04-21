Карл III почтил память Елизаветы II в день её столетнего юбилея

В день столетия со дня рождения Елизаветы II британский король Карл III выступил с обращением, вспомнив её наследие, стойкость и влияние на мировое сообщество, а также затронул темы внутренней стабильности семьи и будущего мира.

В день, когда королеве Елизавете II исполнилось бы сто лет, британский монарх Карл III обратился к нации и всему миру с глубоко личным и торжественным посланием. Этот исторический момент стал поводом для переосмысления наследия женщины, которая на протяжении семи десятилетий была символом стабильности и непоколебимости для Соединенного Королевства. В своей речи король подчеркнул, что память о матери остается живой в сердцах миллионов людей, чьи судьбы были так или иначе затронуты её правлением.

Для Карла III это не просто официальная дата, а личная утрата, которую он разделяет со своей семьей и подданными, вспоминая преданность Елизаветы своему долгу, который она ставила выше личных интересов на протяжении всей своей долгой жизни. Король напомнил, что Елизавета II вошла в историю как монарх с самым продолжительным сроком правления. Она стала свидетелем тектонических сдвигов в мировой политике, краха колониальных империй и технологической революции, однако сама оставалась верной традициям, сохраняя достоинство даже в самые турбулентные времена. Карл III отметил, что многие люди по всему миру вспоминают королеву через призму больших исторических событий, но для большинства она осталась в памяти благодаря своей человечности: искренним улыбкам, добрым словам во время визитов и той невидимой связи, которую она выстраивала с людьми разных поколений и культур. Её жизнь стала воплощением стойкости, которая вдохновляла страны Содружества на протяжении десятилетий. Несмотря на праздничный повод, речь монарха не обошлась без упоминания сложных реалий современности. Карл III прямо затронул непростые вопросы, с которыми сталкивается королевская семья, включая скандалы вокруг принца Эндрю и его отстранение от исполнения обязанностей из-за связей с Джеффри Эпштейном. Монарх подчеркнул, что в нынешнем нестабильном мире, где разногласия часто перевешивают стремление к диалогу, пример его матери должен служить ориентиром для поиска гармонии и взаимопонимания. Король призвал граждан всех стран стремиться к улучшению обстановки на планете, подчеркивая, что наследие Елизаветы II заключается не только в формальных титулах, но и в ответственности каждого человека перед будущими поколениями. В завершение своего выступления он почтил её память не только как великого государственного деятеля, но и как любящую мать, чьи жизненные уроки продолжают помогать ему в управлении государством в столь непростой исторический период





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Матвиенко предложила усложнить процесс расторжения бракаПроцедура развода не должна быть слишком простой. Об этом 20 апреля заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России» в Национальном центре «Россия».

100 лет Елизавете II: жила без паспорта и прав, осадила Тэтчер, водила грузовик и ела лимон с ГагаринымCобытия и новости 24 часа в сутки: эксклюзивные расследования, оригинальные фото и видео, «живые» истории, топовые эксперты, онлайн трансляции со всей планеты и горячие тренды соцмедиа и блогов.

Роды Елизаветы II: как самая знаменитая женщина подарила монархии четырёх наследниковCобытия и новости 24 часа в сутки: эксклюзивные расследования, оригинальные фото и видео, «живые» истории, топовые эксперты, онлайн трансляции со всей планеты и горячие тренды соцмедиа и блогов.

Самый долгоправящий британский монарх: 100 лет со дня рождения Елизаветы IIПринцесса Елизавета проходила обучение на дому, в основном изучая этикет и гуманитарные предметы, в том числе конституционную историю и право. Кроме того, будущая королева с детства увлекалась верховой ездой

Госдума одобрила законопроект о передвижных аптекахГосударственная дума (ГД) одобрила во II и III чтениях проект закона, который предлагает создать передвижные аптечные пункты для повышения доступности лекарств для граждан. Об этом 21 апреля сообщается на сайте Госдумы.

К 100-летию Елизаветы II представили плюшевого мишку в образе королевыНемецкая компания создала 4996 плюшевых мишек в образе Елизаветы II к ее 100-летию.

