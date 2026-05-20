Каримова команда "КАМАЗ-мастер" одержала победу на четвёртом этапе ралли-марафона "Такла-Макан"

Богдана Каримова из команды "КАМАЗ-мастер" одержала победу на четвёртом этапе ралли-марафона "Такла-Макан" и увеличила отрыв от ближайшего преследователя до 12 минут. Трасса прошла через песчаные и каменистые дороги, глубокие промоины и горный каньон.

Богдана Каримова из команды "КАМАЗ-мастер" одержал победу на четвёртом этапе ралли-марафона "Такла-Макан" и увеличил отрыв от ближайшего преследователя до 12 минут. Спецучасток изначально планировался протяжённостью 200 км, но был сокращён до 91 км из-за погодных условий — старт задержала песчаная буря.

Трасса прошла через песчаные и каменистые дороги, глубокие промоины и горный каньон. На 45-м километре экипажам пришлось решать навигационную задачу: внедорожники, стартовавшие первыми, выбрали неверное направление, в лабиринте следов Каримов потерял около минуты, а экипажКаримов финишировал со времени 60 минут 18 секунд (седьмое место в генеральной классификации), Ахмедов уступил ему чуть более трёх минут.

В общем зачёте грузовик №502 опережает №501 на 12 минут.из URAL MOTORSPORT столкнулся с отказом привода вентилятора охлаждения и получил максимальную пенализацию, но ночные механики восстановили машину, все девять грузовиков продолжают гонку. Четверг объявлен днём отдыха — бивуак переезжает в посёлок Черчен на юге пустыни





