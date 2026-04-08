Карлос Алькарас: Фокус на игре, а не на рейтинге

Первая ракетка мира Карлос Алькарас поделился своими мыслями о приоритетах и подходе к соревнованиям, подчеркнув важность игры и личного роста.

Семикратный победитель турниров Большого шлема, первая ракетка мира испанский теннис ист Карлос Алькарас высказался о борьбе за первую строчку рейтинг а ATP , поделившись своими мыслями о приоритетах и подходе к предстоящим соревнованиям. В интервью Tennis Channel Алькарас подчеркнул, что в данный момент не ставит задачу удержания лидерской позиции во главе угла, акцентируя внимание на качестве своей игры и стремлении к постоянному совершенствованию.

Он обозначил, что его главным приоритетом является получение удовольствия от игры на грунте и улучшение своих навыков с каждой тренировкой и матчем. Алькарас подчеркнул, что первая строчка рейтинга – это не самоцель, а скорее, результат правильного подхода к тренировкам и играм. Он уверен, что результаты придут сами собой, если он будет выполнять все необходимые действия на корте, играть грамотно и чувствовать себя уверенно. Испанский теннисист выразил свою любовь к грунтовым покрытиям, отметив, что сильно скучал по ним и с нетерпением ожидал возможности вновь играть на них. Он также поделился своими планами на турнир в Монте-Карло, выразив надежду продемонстрировать свой лучший теннис и порадовать болельщиков. Алькарас акцентировал внимание на важности ощущения удовлетворения от своей игры, считая это ключевым фактором для достижения успеха. Он подчеркнул, что готов приложить все усилия для того, чтобы с каждым днём становиться лучше, оттачивая свою технику и тактику. Теннисист признался, что понимает неизбежность потери первой строчки рейтинга в ближайшем будущем, учитывая график защищаемых очков у его конкурентов. Однако, он не испытывает по этому поводу беспокойства, предпочитая сосредоточиться на своей игре и личном росте. Алькарас выразил уверенность в том, что его упорный труд и правильный подход к тренировкам и матчам обязательно принесут свои плоды, позволив ему добиваться новых успехов в карьере. Его слова свидетельствуют о зрелости и правильном понимании того, что истинный успех заключается не только в формальных достижениях, но и в постоянном стремлении к совершенству и получении удовольствия от любимого дела.\В ходе интервью, Алькарас также затронул вопрос о подходе к турниру в Монте-Карло, выразив свой позитивный настрой и желание продемонстрировать свой лучший теннис. Он подчеркнул, что старается не фокусироваться на очках и рейтинге, а сконцентрироваться на том, что для него действительно важно – на игре и своих ощущениях на корте. Алькарас отметил, что его главная цель – чувствовать себя максимально комфортно во время матчей и получать удовольствие от игры. Он признал, что конкуренция в мире тенниса очень высока, и для достижения успеха необходимо постоянно работать над собой, совершенствовать свои навыки и улучшать физическую форму. Испанский теннисист подчеркнул важность правильного выбора тактики и стратегии в каждом матче, а также умения сохранять хладнокровие и концентрацию в сложных ситуациях. Он отметил, что опыт, полученный на предыдущих турнирах, помогает ему лучше справляться с давлением и принимать правильные решения на корте. Алькарас выразил уверенность в своих силах и готовность к борьбе за победу на турнире в Монте-Карло. Он подчеркнул, что будет выкладываться на все сто процентов в каждом матче, чтобы порадовать своих болельщиков и добиться поставленных целей. Его слова отражают его решимость и стремление к достижению новых высот в своей карьере. Алькарас также отметил важность поддержки со стороны своих тренеров, команды и болельщиков. Он поблагодарил всех, кто верит в него и помогает ему двигаться вперед. Он выразил надежду, что сможет оправдать ожидания своих поклонников и подарить им незабываемые эмоции.\В заключительной части интервью, Алькарас еще раз подчеркнул важность долгосрочной перспективы и стремления к постоянному развитию. Он отметил, что не стоит зацикливаться на сиюминутных результатах, а необходимо сосредоточиться на процессе улучшения своей игры и достижения поставленных целей. Испанский теннисист признал, что его путь к успеху еще не завершен, и ему предстоит много работать для достижения новых высот. Он выразил уверенность в том, что его упорство и целеустремленность помогут ему преодолеть любые трудности и добиться поставленных задач. Алькарас отметил, что его вдохновляют примеры великих теннисистов, таких как Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович, которые продемонстрировали выдающиеся результаты на протяжении всей своей карьеры. Он выразил надежду, что сможет достичь таких же высот и оставить свой след в истории тенниса. Алькарас подчеркнул важность сохранения позитивного настроя и веры в свои силы даже в трудные моменты. Он отметил, что поражения и неудачи являются неотъемлемой частью спортивной карьеры, и важно уметь извлекать уроки из них и двигаться дальше. Испанский теннисист выразил благодарность своим родителям и близким, которые всегда поддерживали его и верили в его мечту. Он подчеркнул, что их поддержка является для него огромным стимулом для достижения новых успехов. Алькарас выразил готовность к новым вызовам и уверенность в том, что его ждет еще много ярких побед и достижений





