В финале Кубка Стэнли-2026 «Каролина» перевернула ход матча против Кейнс, когда в нее уже никто не верил. Они буквально за 5 минут превратили 0:2 в 3:2, и их даже не остановил ответный гол «Вегаса» в концовке третьего периода.

Сегодня « Кейнс » тоже начали активно и мощно. Но, в отличие от предыдущей игры, стартовый натиск в голы не преобразовался, а « Голден Найтс » терпеливо дождались своего шанса и открыли счет.

А во втором периоде забросили вторую и спокойно защищались. Впрочем, «Каролина» все же перевернула ход матча – когда в нее уже никто не верил: ● на 51-й минуте «маленький капрал» Логан Станковен запустил камбэк – отобрал шайбу у Расмуса Андерссона, выкатил из-за ворот и бросил с неудобной. Да, помог рикошет, но везет тому, кто везет; ● еще через две минуты отличилось четвертое звено.

Уильям Каррье выиграл борьбу за шайбу и отдал на Марка Янковски, который идеально попал в дальний угол;Так «Кейнс» буквально за 5 минут превратили 0:2 в 3:2. И их даже не остановил ответный гол «Вегаса» в концовке третьего периода.

«Каролина» все равно дожала в овертайме, воспользовавшись удалением Томаша Гертла. Автором победной шайбы стал Сет Джарвис





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