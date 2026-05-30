Каролина разгромила «Монреаль» в плей-офф НХЛ

«Каролина» взяла три матча подряд после поражения в первом матче финала Восточной конференции и разгромила «Монреаль» в плей-офф НХЛ. «Харрикейнз» выглядели намного увереннее и переигрывали соперника практически по всем ключевым показателям.
«Харрикейнз» выглядели намного увереннее и переигрывали соперника практически по всем ключевым показателям. У «Монреаля» словно закончился бензин, из-за чего команда Мартина Сан-Луи отрезками выглядела беспомощно и не могла навязать борьбу. Если в победной игре «Хабс» забросили шесть шайб, то в остальных — всего четыре. Низкая результативность «Канадиенс» связана с надежной игрой голкипера Фредерика Андерсена.
Правда, и сами игроки канадского клуба крайне редко добирались до чужих ворот. За последние три матча у «Монреаля» всего 43 броска, а у «Каролины» только в четвертой встрече было 44
