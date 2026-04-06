Карелия: контрасты экономики и новые возможности для бизнеса

Обзор экономики Республики Карелия: состояние рынка недвижимости, развитие спорта и проблемы традиционных отраслей промышленности.

В Петрозаводске, столице Республики Карелия , рынок недвижимости предлагает любопытные контрасты. Двухкомнатную квартиру площадью 55 квадратных метров в шаговой доступности от центра можно приобрести за 2,3 миллиона рублей. Эта цена сопоставима со стоимостью новой Lada Vesta. Квартира предлагается с косметическим ремонтом, мебелью и бытовой техникой, что привлекательно для потенциальных покупателей.

Однако, существенным недостатком является то, что жилье находится в деревянном многоквартирном доме, который был когда-то бараком. Такие дома, зачастую требующие капитального ремонта или подлежащие сносу, распространены в Петрозаводске, даже в центральных районах. Объявления о продаже часто содержат лаконичные фразы о том, что дом признан аварийным и не включен в программу капитального ремонта. Большинство подобных домов относятся к категории “полублаг” – жилья, частично благоустроенного. Например, в квартиру подведена вода, но только с холодной водой. Жить в “полублаге” возможно, постепенно обустраивая жилище и надеясь на государственную поддержку в будущем.\В некотором смысле, экономика Карелии также напоминает “полублаго”. Республика, чья территория превышает площадь Греции (180 520 квадратных километров, 18-е место среди российских регионов), имеет население всего 518 000 человек, из которых 235 000 проживают в столице. На фоне экономических вызовов и проблем, в Петрозаводске открылась уникальная площадка для занятий спортом. На городской набережной разместился фитнес-центр под открытым небом, оснащенный около 130 силовыми тренажерами, включая специализированное оборудование для людей с ограниченными возможностями. Эта бесплатная площадка, работающая круглосуточно, является подарком городу от местной компании MB Barbell, которая специализируется на производстве спортивных тренажеров. Основатель MB Barbell, Вадим Маркелов, отмечает, что компания также оборудовала бесплатную спортплощадку на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, ставшую крупнейшей в Европе. Создание этой площадки обошлось в 150 миллионов рублей, но это, по сути, реклама продукции, которую тестируют гости из разных стран. Важно отметить растущий интерес к этому виду спорта в мире. MB Barbell производит ежегодно до 12 000 уличных и до 6000 зальных тренажеров, из которых 15% экспортируются. Маркелов утверждает, что компания не просто мировой лидер в производстве уличных силовых тренажеров, но и создала этот рынок, и тренажеры MB Barbell занимают до 50% от всех установленных в Европе. Он запатентовал инновационную конструкцию, позволяющую менять нагрузку без использования отдельных деталей. Сегодня продукция компании поставляется в 44 страны мира, и тренажеры Маркелова установлены на 2500 городских площадках в Москве. В 2025 году оборот компании составил более 1,5 миллиарда рублей, а прибыль – около 300 миллионов рублей. Маркелов – пример успешного предпринимателя, создавшего новую для региона отрасль с нуля и успешно развивающего ее.\Традиционные отрасли экономики Карелии, такие как лесопереработка, переживают сложные времена. По словам Анатолия Шмаеника, совладельца девелоперской ГК “Сана”, в прошлом основным направлением деятельности в регионе были лесозаготовка, производство бумаги, добыча камня и обработка шкурок с местных зверосовхозов. Однако, с закрытием зверосовхозов, запретом на экспорт кругляка и кризисом в лесоперерабатывающей отрасли, многие предприятия вынуждены были закрыться или сдать оборудование на металлолом. Производители бумаги также сталкиваются с трудностями, связанными с санкциями. Добыча щебня сдерживается ростом тарифов на перевозки. Обрабатывающая промышленность, по данным правительства республики, занимает второе место по вкладу в валовый региональный продукт (ВРП), уступая только добыче ископаемых. Крупнейший налогоплательщик региона, комбинат “Карельский окатыш”, сочетает в себе оба направления – добывает и перерабатывает железную руду. Вторым по величине налогоплательщиком является РЖД, за ними следуют три карельских ЦБК. Несмотря на текущие проблемы, заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по вопросам экономики Олег Ермолаев выражает оптимизм, утверждая, что через три-четыре года, когда лесопромышленный комплекс наладит выпуск новых видов продукции, востребованных на рынках, свободных от санкций, ситуация улучшится. Горнопромышленный потенциал Карелии включает в себя 525 разведанных месторождений, содержащих 35 видов твердых полезных ископаемых, таких как мрамор, гранит, базальт и шунгит, используемый в различных отраслях промышленности





