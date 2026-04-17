Кардиолог: Мужчины чаще подвержены инсульту из-за гормонов и стресса

Врач-кардиолог Денис Прокофьев объяснил, почему мужчины имеют более высокий риск инсульта по сравнению с женщинами. Ключевыми факторами являются неконтролируемое давление, абдоминальное ожирение, вредные привычки и гормональный фон, который у мужчин подвержен более сильным колебаниям, в отличие от женского, защищенного эстрогенами. Подавленные эмоции и хронический стресс также играют значительную роль.

Основная причина, по которой мужчины подвержены инсульт у чаще женщин, кроется в совокупности негативных факторов, способствующих нарушению мозгового кровообращения. Как пояснил врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев в интервью изданию «Известия», к этим факторам относятся неконтролируемое артериальное давление, абдоминальное ожирение и различные вредные привычки.

Эти состояния создают повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, делая ее более уязвимой к развитию патологических процессов, приводящих к инсульту. В то время как женщины обладают определенной природной защитой, обусловленной их гормональным фоном. Эстрогены, женские половые гормоны, играют важную роль в регуляции работы центральной нервной системы. Они не только положительно влияют на эмоциональное состояние, повышая стрессоустойчивость, но и способствуют более здоровому эмоциональному выражению. Женщины, как правило, имеют большую склонность к открытому проявлению своих чувств, что позволяет им своевременно избавляться от накопленных негативных эмоций, тем самым снижая уровень внутреннего напряжения. Мужской организм, напротив, характеризуется более выраженными колебаниями уровня таких гормонов, как адреналин, серотонин и кортизол, который является гормоном стресса. Эти гормональные перепады оказывают значительную нагрузку на сосуды, делая их более подверженными повреждениям и спазмам. Кардиолог подчеркивает, что хронический стресс, подавленные эмоции и депрессия часто становятся триггерами для развития инсульта у мужчин. Невыраженный гнев, постоянное сдерживание чувств и невозможность адекватно справляться с жизненными трудностями формируют неблагоприятную среду для сердечно-сосудистой системы, увеличивая риск сосудистых катастроф. Понимание этих гендерных особенностей в развитии инсульта позволяет более точно строить стратегии профилактики и ранней диагностики этого опасного заболевания. Важно отметить, что, несмотря на природные преимущества, женщины также не застрахованы от инсульта, и факторы риска, такие как гипертония, диабет, курение и ожирение, актуальны для обоих полов. Тем не менее, знание о большей уязвимости мужчин к определенным факторам риска, особенно связанным с образом жизни и психоэмоциональным состоянием, может стать основой для разработки более целенаправленных рекомендаций по поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы, особенно для мужской части населения. Профилактические меры, направленные на контроль артериального давления, снижение веса, отказ от вредных привычек и обучение техникам управления стрессом, приобретают особое значение в контексте снижения риска инсульта у мужчин. Кроме того, важно повышать осведомленность о симптомах инсульта, чтобы при их первых проявлениях можно было немедленно обратиться за медицинской помощью, что значительно увеличивает шансы на успешное выздоровление и минимизацию последствий. Своевременное выявление и коррекция факторов риска, а также здоровый образ жизни, включают в себя регулярные медицинские осмотры, сбалансированное питание, умеренную физическую активность и поддержание здорового веса. Эти комплексные подходы являются ключом к долголетию и предотвращению таких серьезных заболеваний, как инсульт, для обоих полов. Особое внимание следует уделять психологическому благополучию, так как оно напрямую связано с физическим здоровьем. Развитие навыков эмоциональной регуляции и своевременное обращение за помощью к специалистам в случае возникновения проблем с психическим здоровьем может стать важным фактором в профилактике инсультов, особенно для мужчин, склонных к подавлению эмоций. Таким образом, борьба с инсультом требует комплексного подхода, учитывающего как физиологические, так и психологические аспекты здоровья, а также особенности, присущие разным полам. Изучение и применение этих знаний способствует более эффективному снижению заболеваемости и улучшению качества жизни людей





