Капризов и другие: российские хоккеисты продолжают блистать в НХЛ

Обзор выступлений российских хоккеистов в НХЛ: Капризов выходит на третье место по победным голам за «Миннесоту», Свечников продлевает результативную серию, Малкин продолжает удерживать лидерство по количеству сезонов с набранными очками. Обзор матчей с участием российских игроков, включая хет-трик Капризова и силовые приемы Тренина. Также информация о будущем игроков и тренеров.

Кирилл Капризов продолжает демонстрировать выдающуюся результативность в составе «Миннесоты Уайлд», поднимаясь на 3-е место по количеству победных голов (34) за всю историю клуба в НХЛ , обогнав легендарного Микко Койву. До достижения результата Зака Паризе осталось всего 5 шайб, а рекордсменом по этому показателю остается Мариан Габорик с 43 победными голами.

Этот сезон стал четвертым, в котором Капризов смог забросить 40 и более шайб в регулярном чемпионате, что позволяет ему сравняться с Никитой Кучеровым среди действующих игроков, не являющихся представителями Северной Америки. В этой гонке лидирует Александр Овечкин, на счету которого 14 сезонов с подобной результативностью. Яркие выступления российских хоккеистов продолжают радовать болельщиков, подтверждая высокий уровень мастерства и конкурентоспособности игроков из России в лучшей хоккейной лиге мира. \В других матчах сезона также было немало интересных событий с участием российских хоккеистов. Андрей Свечников продлил свою результативную серию до 5 матчей подряд, забросив шайбу в ворота «Оттавы». На данный момент у форварда «Каролины» 67 (29+28) очков в 77 играх сезона, что является отличным показателем. Евгений Малкин продолжает удерживать лидерство среди россиян по количеству сезонов с набранным хотя бы одним очком за игру – 16 сезонов. Впереди лишь легенды хоккея: Горди Хоу с 17 такими сезонами, Уэйн Гретцки с 19 и Сидни Кросби с 21. Дмитрий Чинахов также продолжает радовать болельщиков своими результативными действиями, набрав очки в 4 матчах подряд – 2 результативные передачи в игре против «Флориды». На счету форварда «Питтсбурга» 33 балла в 40 встречах, что свидетельствует о его прогрессе. Сидни Кросби в 21-й раз завершит сезон с 1+ очком за матч, что является лучшим результатом в истории НХЛ, опережая Гретцки (19 сезонов). Кросби также забил гол и отдал результативную передачу в игре с «Флоридой», набрав 71 (29+42) очко в 66 матчах сезона и являясь лучшим бомбардиром «Питтсбурга».\Кроме того, стоит отметить потрясающее выступление Кирилла Капризова, оформившего хет-трик, включая победную шайбу, в матче против «Детройта». Форвард «Миннесоты» набрал 43 гола и 44 передачи в 75 играх, став лучшим бомбардиром и снайпером команды. Яков Тренин продемонстрировал впечатляющую физическую подготовку, применив 10 силовых приемов в игре против «Детройта» и выйдя на 2-е место в НХЛ по количеству хитов (390) за один сезон. Вне хоккейной площадки, Игорь Ларионов посетил матч «Спартак» – «Локомотив» в Российской Премьер-Лиге. Тренер СКА отказался комментировать свое будущее, предпочтя сосредоточиться на футболе. Агент нападающего Биттена сообщил о ситуации с будущим игрока: переговоров с «Сочи» не было, есть варианты в Швейцарии и Германии, но в первую очередь рассматривается возможность продолжения карьеры в КХЛ. Все эти события подчеркивают насыщенность сезона в мире хоккея, где российские игроки продолжают демонстрировать высочайший уровень мастерства и вносить свой вклад в успехи своих команд





НХЛ Капризов Свечников Малкин Кросби Чинахов Тренин Российский Хоккей

