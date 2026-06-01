Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Капитаном танкера, задержанного французскими ВМС, является гражданин России

Международные Отношения News

Капитаном танкера, задержанного французскими ВМС, является гражданин России
РоссияФранцияТанкер Tagor
📆6/1/2026 9:58 AM
📰aifonline
46 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 43% · Publisher: 68%

По предварительным данным, капитаном захваченного французскими ВМС в Атлантическом океане танкера является российский гражданин. Российская дипмиссия направила официальный запрос французским властям с просьбой предоставить информацию о наличии граждан России среди членов экипажа. Ответ от французской стороны пока не поступил.

Москва, 1 июня - АиФ-Москва. Капитаном танкера Tagor, задержанного французскими военно-морскими силами в Атлантическом океане, предварительно является гражданин России. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Париже.

"По предварительным данным, капитаном захваченного французскими ВМС в Атлантическом океане танкера является российский гражданин", — сообщили в российской дипмиссии. В посольстве уточнили, что направили официальный запрос французским властям с просьбой предоставить информацию о наличии граждан России среди членов экипажа. Ответ от французской стороны пока не поступил. Кроме того, в диппредставительстве заявили, что Париж не уведомлял российскую сторону о каких-либо действиях в отношении судна.

О задержании танкера ранее сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, судно, следовавшее из Мурманска, якобы находилось под международными санкциями. Французский лидер также опубликовал кадры операции, на которых военные высаживаются на борт с вертолета и проводят осмотр судна. Оцените материал Политикамеждународные отношенияпроисшествияроссиянинтанкерАтлантикаTagorФранци

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Россия Франция Танкер Tagor Атлантика Задержание Гражданин России

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-01 12:59:45