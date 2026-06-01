Капитаном танкера, задержанного французскими ВМС, является гражданин России

Москва, 1 июня - АиФ-Москва. Капитаном танкера Tagor, задержанного французскими военно-морскими силами в Атлантическом океане, предварительно является гражданин России. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Париже.

"По предварительным данным, капитаном захваченного французскими ВМС в Атлантическом океане танкера является российский гражданин", — сообщили в российской дипмиссии. В посольстве уточнили, что направили официальный запрос французским властям с просьбой предоставить информацию о наличии граждан России среди членов экипажа. Ответ от французской стороны пока не поступил. Кроме того, в диппредставительстве заявили, что Париж не уведомлял российскую сторону о каких-либо действиях в отношении судна.

О задержании танкера ранее сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, судно, следовавшее из Мурманска, якобы находилось под международными санкциями. Французский лидер также опубликовал кадры операции, на которых военные высаживаются на борт с вертолета и проводят осмотр судна.





