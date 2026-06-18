Капибара Савелий из белгородского зоопарка вышел из домика после бойкота

Капибара Савелий из белгородского зоопарка вышел из домика после недавнего бойкота. После переезда в летний вольер он отказывался выходить к людям и сердито фыркал на сотрудников.

Капибара Савелий из белгородского зоопарка вышел из домика после недавнего бойкот а. После переезда в летний вольер он отказывался выходить к людям и сердито фыркал на сотрудников.

В летнем вольере в распоряжении Савелия находятся просторная лужайка с газоном и белым клевером, молодая ива, кустарники, кормушка с навесом и сенным матрасом, а также теплый домик с греющей лампой. Работники просят посетителей не кричать возле вольера, чтобы дать животному освоиться. В зоопарке подчеркнули, что когда Савелий привыкнет, все смогут дружно любоваться им, но пока ему нужно время. Капибара Савелий из белгородского зоопарка с удовольствием уплетает свежую зелень в своем личном бассейне.





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