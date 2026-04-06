Капризов оформил хет-трик, Детройт проигрывает Миннесоте, ставя под угрозу шансы на плей-офф

НХЛДетройт Ред УингзМиннесота Уайлд
📆06.04.2026 14:58:00
Кирилл Капризов выдал выдающуюся игру, забив хет-трик в матче против Детройта, в то время как Красные крылья продолжают борьбу за выход в плей-офф, увеличивая вероятность пропустить турнир в десятый раз подряд.

Вчера Детройт уступил Рейнджерс на Мэдисон Сквер Гарден, что обеспечило Баффало официальный выход в плей-офф впервые за 14 лет. Теперь именно Красные крылья могут стать командой, которая дольше всех не участвовала в матчах на вылет. Вероятность того, что Ред Уингз в десятый раз подряд пропустят плей-офф , увеличивается с каждым днем. Команда потерпела поражение в пяти из последних семи матчей, а конкуренты воспользовались ситуацией и создали отрыв.

Миннесоте, кажется, уже несколько месяцев ничего не угрожает с турнирной точки зрения. Дикари с уверенностью могут готовиться к серии с Далласом — вероятность того, что эта встреча не состоится, близка к нулю. Кирилл Капризов в марте получил травму и даже пропустил два матча, после чего пытался набрать форму, выдав не самый результативный отрезок. Однако в этом матче россиянина прорвало. В первом периоде Детройт забил и даже сумел уйти на перерыв, лидируя в счете. Но все, что гости не смогли забить в первые 20 минут, влетело в ворота во втором. Уже в первой смене Болди и Эрикссон Эк продавили борт и заставили оборону соперника провалиться. Далее забивали у Миннесоты только россияне. У опытного форварда было множество моментов, но забить получилось только в середине второго периода резким броском с острого угла. Было заметно, как Владимир стремится забить команде, где он провел худший период в своей карьере. Детройт продолжал сыпаться, и Капризов до перерыва оформил дубль, устремившись вперед по левому флангу и отправив шайбу в ближний угол. \Ред Уингз поставили себя в сложную ситуацию, однако каким-то образом смогли из нее вырваться, забросив три шайбы в ворота Густавссона. Овертайм был близок, однако Патрик Кейн получил удаление в конце третьего периода, а Капризов броском с ходу оформил хет-трик и приблизил соперника к отпуску. Этот матч стал ярким подтверждением мастерства Капризова и его значимости для команды. Его хет-трик не только обеспечил победу Миннесоте, но и продемонстрировал его способность проявлять себя в ключевые моменты игры. Несмотря на травму и не самый результативный отрезок, Капризов сумел быстро набрать форму и показать свой истинный потенциал. Игра показала, что Миннесота находится в отличной форме и готова к плей-офф, в то время как Детройт продолжает бороться за место в плей-офф. Поражение стало серьезным ударом для Ред Уингз, которые теперь находятся в непростой ситуации. Команде предстоит приложить максимум усилий, чтобы исправить положение и сохранить шансы на выход в плей-офф. Обстановка в команде, безусловно, накалена, и каждая следующая игра будет решающей. Для Детройта важно не только побеждать, но и надеяться на осечки конкурентов. \В целом, матч между Детройтом и Миннесотой стал захватывающим зрелищем, полным драматизма и неожиданных поворотов. Игра продемонстрировала важность индивидуального мастерства и командной работы. Капризов своей игрой показал, что он является ключевым игроком Миннесоты, способным в одиночку решить исход матча. В то же время, поражение Детройта подчеркнуло необходимость усиления команды и улучшения игры. Красные крылья должны сделать выводы из этого поражения и сосредоточиться на следующих матчах. Борьба за плей-офф продолжается, и каждая команда имеет свои шансы. Важно сохранять мотивацию и верить в успех. Остается лишь надеяться, что Детройт сможет преодолеть трудности и показать достойную игру в оставшихся матчах сезона. Болельщики будут ждать с нетерпением следующие игры, чтобы увидеть, как сложится судьба их любимой команды

НХЛ Детройт Ред Уингз Миннесота Уайлд Кирилл Капризов Плей-Офф Хоккей

 

