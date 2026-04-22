Капитан сухогруза «Каффа» освобожден, судно остается под арестом в Швеции

Капитан российского сухогруза «Каффа», задержанного в Швеции в марте, освобожден из-под стражи, но судно пока не может покинуть порт из-за технических претензий. Россия запросила помощь в снабжении экипажа.

Об этом сообщил 22 апреля посол Российской Федерации в Стокгольме, Сергей Беляев. По словам дипломата, освобождение капитана стало возможным в связи с тем, что шведские власти не смогли предоставить достаточных доказательств для подтверждения предъявленных ему обвинений. Несмотря на освобождение капитана, сухогруз «Каффа» продолжает оставаться под запретом на плавание до тех пор, пока не будут устранены технические замечания, выдвинутые Транспортным управлением Швеции.

Российская сторона, в свою очередь, обратилась к шведским властям с просьбой оказать содействие в обеспечении экипажа судна необходимыми запасами воды и продовольствия. По информации, предоставленной посольством, подавляющее большинство членов экипажа – десять из одиннадцати – являются гражданами Российской Федерации. Ситуация вокруг «Каффы» разворачивается на фоне растущего давления со стороны западных стран на российские суда. Канада, в частности, присоединилась к политике Евросоюза, направленной на ужесточение контроля и потенциальное задержание судов, связанных с Россией.

Однако, по мнению агентства Reuters, прямые попытки захвата танкеров со стороны Оттавы маловероятны. Инцидент с сухогрузом «Каффа» произошел 6 марта, когда береговая охрана Швеции произвела подъем на борт судна в Балтийском море и взяла его под контроль. На момент захвата «Каффа» находилась в территориальных водах Швеции и плавала под флагом Гвинеи. Вскоре после этого стало известно, что на борту находятся российские моряки.

Данный случай вызвал серьезную обеспокоенность в Москве. Официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, 9 апреля заявил, что Россия будет предпринимать все необходимые меры для защиты своих интересов в случае захвата российских танкеров. Он также отметил, что в последние месяцы наблюдается рост случаев пиратства в международных водах, что создает дополнительную угрозу для российских судов. Песков подчеркнул, что российские власти внимательно следят за развитием ситуации и готовы к реагированию на любые провокации.

Освобождение капитана «Каффы» является позитивным шагом, однако сохраняющиеся ограничения на плавание судна и общая политическая обстановка требуют дальнейшего пристального внимания и дипломатических усилий. Важно отметить, что ситуация с «Каффой» не является изолированным случаем. Наблюдается тенденция к усилению давления на российские транспортные компании и затруднению их деятельности в международных водах. В целом, ситуация вокруг сухогруза «Каффа» демонстрирует сложную геополитическую обстановку и растущую напряженность в Балтийском регионе.

Освобождение капитана судна, хотя и является положительным моментом, не решает всех проблем. Судно остается под арестом из-за технических претензий, а экипаж нуждается в обеспечении необходимыми ресурсами. Российские власти продолжают вести переговоры со шведской стороной для урегулирования ситуации и защиты прав российских граждан. Параллельно с этим, Москва выражает обеспокоенность по поводу участившихся случаев пиратства в международных водах и заявляет о готовности к защите своих интересов.

Необходимо подчеркнуть, что подобные инциденты могут иметь серьезные последствия для международной торговли и безопасности судоходства. Важно, чтобы все стороны проявили сдержанность и придерживались норм международного права при разрешении подобных ситуаций. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от готовности шведских властей к конструктивному диалогу и устранению технических препятствий для возобновления плавания сухогруза «Каффа». Российская сторона, со своей стороны, продолжит оказывать всестороннюю поддержку экипажу судна и добиваться скорейшего разрешения ситуации





Каффа Швеция Сухогруз Задержание Экипаж Россия Санкции Транспорт Балтийское Море

