Капризная капибара Савелий из Белгородского зоопарка устроил бойкот после переезда в летний вольер

Водосвинка Савелий из белгородского зоопарка недовольна переездом в летний вольер и отказывается общаться с посетителями. Ранее Савелий проявил агрессию после переезда из Москвы в Белгород, но со временем стал более дружелюбным. Однако новое переселение вернуло его к прежнему поведению.

Капибара Савелий из белгородского зоопарка протестует против переезд а в летний вольер. По словам сотрудников зоопарка, водосвинка недовольна переменами и отказывается общаться с посетителями. Ранее Савелий проявил агрессию после переезд а из Москвы в Белгород, но со временем стал более дружелюбным.

Однако новое переселение вернуло его к прежнему поведению. Сейчас Савелий игнорирует угощения и даже грозно фыркает на попытки подойти к нему. Тренировки с ним временно отменены, а посетителям рекомендуют не шуметь возле вольера





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