Капризная капибара Савелий из Белгородского зоопарка устроил бойкот после переезда в летний вольер

Водосвинка Савелий из белгородского зоопарка недовольна переездом в летний вольер и отказывается общаться с посетителями. Ранее Савелий проявил агрессию после переезда из Москвы в Белгород, но со временем стал более дружелюбным. Однако новое переселение вернуло его к прежнему поведению.
Капибара Савелий из белгородского зоопарка протестует против переезд а в летний вольер. По словам сотрудников зоопарка, водосвинка недовольна переменами и отказывается общаться с посетителями. Ранее Савелий проявил агрессию после переезд а из Москвы в Белгород, но со временем стал более дружелюбным.
Однако новое переселение вернуло его к прежнему поведению. Сейчас Савелий игнорирует угощения и даже грозно фыркает на попытки подойти к нему. Тренировки с ним временно отменены, а посетителям рекомендуют не шуметь возле вольера
Капибара Савелий Белгородский Зоопарк Переезд Бойкот Агрессия Тренировки