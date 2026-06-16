Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Капризная капибара Савелий из Белгородского зоопарка устроил бойкот после переезда в летний вольер

Животные News

Капризная капибара Савелий из Белгородского зоопарка устроил бойкот после переезда в летний вольер
КапибараСавелийБелгородский Зоопарк
📆6/16/2026 4:31 PM
📰lifenews_ru
12 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 32% · Publisher: 68%

Водосвинка Савелий из белгородского зоопарка недовольна переездом в летний вольер и отказывается общаться с посетителями. Ранее Савелий проявил агрессию после переезда из Москвы в Белгород, но со временем стал более дружелюбным. Однако новое переселение вернуло его к прежнему поведению.

Капибара Савелий из белгородского зоопарка протестует против переезд а в летний вольер. По словам сотрудников зоопарка, водосвинка недовольна переменами и отказывается общаться с посетителями. Ранее Савелий проявил агрессию после переезд а из Москвы в Белгород, но со временем стал более дружелюбным.

Однако новое переселение вернуло его к прежнему поведению. Сейчас Савелий игнорирует угощения и даже грозно фыркает на попытки подойти к нему. Тренировки с ним временно отменены, а посетителям рекомендуют не шуметь возле вольера

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Капибара Савелий Белгородский Зоопарк Переезд Бойкот Агрессия Тренировки

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-16 19:31:41