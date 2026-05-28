Капитальные дачные постройки подлежат обязательной регистрации: разъяснения депутата Самокиша

Депутат Владимира Самокиш объяснил, какие конструкции считаются капитальными и требуют регистрации в ЕГРН, а какие можно оставлять без официальных документов.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России продолжает оказывать финансовую поддержку проектам, направленным на упрощение кадастр ового учёта недвижимости. На этот раз в центре внимания оказалось обязательство регистрации капитального недвижимого имущества, расположенного на земельных участках.

Депутат Государственной Думы Владимир Самокиш разъяснил, что в соответствии с действующим законодательством подлежит регистрации практически любое здание, имеющее собственный фундамент и предназначенное для постоянного проживания или длительного использования. К такой категории относятся жилые дома, капитальные гаражи, хозяйственные постройки и любые другие сооружения, которые можно отнести к капитальным. Исключение составляют лёгкие конструкции, не имеющие прочного фундамента, такие как временные беседки, лёгкие навесы, дачные летние кухни, небольшие будки для животных и т.п.

Эти объекты не обязаны регистрироваться, хотя их владельцы могут по желанию оформить их в ЕГРН, чтобы иметь полную документацию на весь объект недвижимости





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Кадастр Регистрация Недвижимости Капитальные Постройки Дачная Собственность Законодательство РФ

United States Latest News, United States Headlines