Капитальные дачные постройки подлежат обязательной регистрации: разъяснения депутата Самокиша

📆5/28/2026 2:25 AM
Депутат Владимира Самокиш объяснил, какие конструкции считаются капитальными и требуют регистрации в ЕГРН, а какие можно оставлять без официальных документов.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России продолжает оказывать финансовую поддержку проектам, направленным на упрощение кадастр ового учёта недвижимости. На этот раз в центре внимания оказалось обязательство регистрации капитального недвижимого имущества, расположенного на земельных участках.

Депутат Государственной Думы Владимир Самокиш разъяснил, что в соответствии с действующим законодательством подлежит регистрации практически любое здание, имеющее собственный фундамент и предназначенное для постоянного проживания или длительного использования. К такой категории относятся жилые дома, капитальные гаражи, хозяйственные постройки и любые другие сооружения, которые можно отнести к капитальным. Исключение составляют лёгкие конструкции, не имеющие прочного фундамента, такие как временные беседки, лёгкие навесы, дачные летние кухни, небольшие будки для животных и т.п.

Эти объекты не обязаны регистрироваться, хотя их владельцы могут по желанию оформить их в ЕГРН, чтобы иметь полную документацию на весь объект недвижимости

