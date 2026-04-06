Капитан сухогруза тяжело ранен в результате атаки украинских беспилотников в Азовском море

В результате атаки украинских беспилотников в Азовском море пострадал капитан сухогруза. Сообщается о его госпитализации и серьезных травмах. Три члена экипажа погибли. Жена капитана рассказала о его состоянии.

В результате украинской атаки беспилотниками в Азовском море серьезные травмы получил капитан сухогруз а Андрей Большаков. Источник RT сообщил, что капитан был госпитализирован в Геническую ЦРБ. Жена капитан а, Ольга Большакова, рассказала RT о состоянии мужа, которое описывается как тяжелое. «У него сотрясение мозга, сломана лицевая кость, гематомы, осколочные ранения руки и ноги», — сообщила Ольга. Она узнала о ранении мужа утром 5 апреля.

По ее словам, Андрей позвонил ей сам и сообщил о полученных травмах, после чего у нее началась паническая атака, и потребовалась помощь медиков. Информация об атаке БПЛА ВСУ на сухогруз «Волго-Балт 138» появилась 5 апреля, когда восемь членов экипажа смогли добраться до берега. К сожалению, атака привела к трагическим последствиям: погибли 35-летний старший помощник капитана и еще два члена экипажа. Сухогруз, перевозивший зерно, подвергся целенаправленному удару.





