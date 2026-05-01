Кан о различиях между Клоппом и «Реалом»: суперзвезды не подчиняются концепциям

Оливер Кан проанализировал стили управления Юргена Клоппа и «Реала», подчеркнув разницу в подходах к построению команды и работе с игроками. Также в обзоре новости из мира футбола, хоккея, тенниса и волейбола.

Бывший вратарь и генеральный директор «Баварии» Оливер Кан поделился своими мыслями о различиях в подходах к управлению командой у Юргена Клоппа и «Реала». Кан подчеркнул, что Клопп – это тренер, который строит и развивает команду, опираясь на четкую систему и философию.

Он работает над созданием единого механизма, где каждый игрок понимает свою роль и вносит вклад в общий успех. В отличие от этого, «Реал», по мнению Кана, представляет собой собрание ярких индивидуальностей и суперзвезд, которые не склонны подчиняться какой-либо навязанной концепции. Они предпочитают играть по-своему, полагаясь на свой талант и опыт. Кан привел в пример ситуацию с Хаби Алонсо, который, будучи выдающимся игроком, не всегда вписывался в строгие рамки тактических схем.

Обсуждение возможного преемника Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала» продолжает набирать обороты, несмотря на отсутствие каких-либо официальных контактов с Юргеном Клоппом. Эксперты и болельщики активно обсуждают кандидатуры, и имя Клоппа фигурирует в числе наиболее вероятных. Однако, по мнению многих, более подходящими вариантами для «Реала» были бы Дидье Дешам, добившийся огромных успехов с национальной сборной Франции, и Жозе Моуриньо, известный своим опытом и умением работать с топ-клубами.

Рассматривается и кандидатура Маурисио Почетино, но его мягкий характер вызывает сомнения в его способности справиться с эгоистичными звездами «Реала». Многие считают, что раздевалка «Реала» просто не примет его, и он не сможет навязать команде свою игру. В футбольном мире также обсуждаются другие актуальные темы. Глава Палестинской федерации футбола резко раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино за его отказ фотографироваться с израильским коллегой, обвинив его в попытке обелить политику израильского правительства и в незнании истинных страданий палестинского народа.

Полузащитник Муми Нгамале рассказал о конфликте с тренером сборной России, Валерий Карпиным, который заявил, что не видит его на поле. Нгамале утверждает, что опаздывал на теоретические занятия, но всегда приходил вовремя на тренировки, и не понимает причин такого решения Карпина. Тренер российской сборной U16 поделился радостью от победы на Турнире развития УЕФА, подчеркнув, что все игроки искренне и честно играли за свою страну.

В хоккее «Авангард» близок к выходу в финал Кубка Гагарина, а в теннисе Мирра Андреева и Анастасия Костюк вышли в финал турнира в Мадриде. Также сообщается о планах транслировать матчи РПЛ в Бразилии и о вылете «Эдмонтона» из плей-офф НХЛ. Не обошлось и без курьезов – на волейбольный матч не пустили из-за мяча в цветах украинского флага.

Тарпищев высказал мнение, что «Спартак» может претендовать на чемпионство в следующем сезоне, если создаст сплоченный коллектив и наладит контакт между тренером и игроками, отметив, что Станкович не смог этого добиться. Канчельскис раскритиковал слова Дивеева о том, что играть в Лиге чемпионов легче, чем в РПЛ, назвав это «ерундой». Кирьяков выразил сомнения в способности ЦСКА дать бой «Зениту» из-за проблем в клубе и плохой игры команды.

Ивелин Попов рассказал о конфликте с Карпиным в «Ростове», отметив, что каждый футболист – эгоист, и требует внимания





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Оливер Кан Юрген Клопп Реал Мадрид Футбол РПЛ Лига Чемпионов Кубок Гагарина Теннис Волейбол

United States Latest News, United States Headlines