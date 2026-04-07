Власти Великобритании запретили въезд в страну Канье Уэсту, что привело к отмене его выступления на фестивале Wireless. Решение связано с антисемитскими высказываниями артиста. Сам Уэст выразил надежду на диалог с еврейской диаспорой. Ситуация происходит на фоне роста антисемитизма в мире, о чем свидетельствует заявление главы Центрального совета евреев в Германии.

Правительство Великобритании запретило въезд в страну известному музыканту Канье Уэст у, также известному как Йе. Это решение привело к отмене его выступления на фестивале Wireless , который должен был состояться в Лондоне в июле. Организаторы фестиваля сообщили об этом во вторник, 7 апреля. В своем заявлении они подчеркнули, что внимательно относятся к высказываниям Уэста и понимают их негативное влияние.

Министерство внутренних дел Великобритании подтвердило, что Уэст подал заявку на въезд через систему электронного разрешения, но получил отказ. В ведомстве объяснили, что присутствие артиста не будет способствовать общественному благу. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прямо связал это решение с антисемитскими высказываниями Уэста, заявив о непоколебимой поддержке еврейской общины и решимости бороться с антисемитизмом. Это решение вызвало широкий резонанс, подчеркнув озабоченность властей Великобритании и международного сообщества по поводу проявлений антисемитизма. Реакция на отмену выступления и запрет на въезд в страну отражает серьезное отношение к подобным высказываниям и действиям, которые несовместимы с общепринятыми моральными и этическими нормами.\Канье Уэст, комментируя ситуацию, выразил надежду на диалог с еврейской диаспорой в Великобритании. Он признал, что одних слов недостаточно, и готов продемонстрировать перемены своими действиями. В прошлом Уэст неоднократно вызывал критику своими высказываниями, в частности, выпуском песни с неоднозначным названием и продажей футболок с вызывающей символикой. Эти действия вызвали осуждение в обществе и привели к негативным последствиям для его карьеры. Компания-организатор фестиваля Festival Republic, в свою очередь, выразила поддержку артисту и призвала к прощению. Ситуация подчеркивает сложность взаимоотношений между артистом, общественностью и организаторами мероприятий в условиях, когда высказывания и действия человека могут вызывать глубокие моральные разногласия.\Данная ситуация происходит на фоне продолжающегося роста антисемитизма в мире. Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер отметил, что после 7 октября 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль, в Германии наблюдается рост антисемитизма и враждебности по отношению к евреям. Шустер выразил обеспокоенность тем, что открыто демонстрировать свою еврейскую принадлежность в Берлине стало проблематично. Он также обеспокоен ростом популярности ультраправой партии АдГ в ФРГ. Эти события напоминают о трагических страницах истории, таких как 'хрустальная ночь', когда в 1938 году в ходе еврейских погромов были убиты тысячи людей и разрушены сотни храмов. Эти события служат напоминанием о важности борьбы с антисемитизмом и защиты прав человека в современном мире. Борьба с ненавистью и дискриминацией остается актуальной задачей для мирового сообщества, требующей постоянного внимания и усилий. Подобные инциденты, как запрет на въезд Уэста, подчеркивают важность последовательной позиции против любых проявлений ксенофобии и нетерпимости





Pepsi вышла из числа спонсоров фестиваля с участием Канье УэстаКомпания Pepsi вышла из числа спонсоров лондонского музыкального фестиваля Wireless Festival из-за участия в нем американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщает Variety

Pepsi отказалась спонсировать фестиваль из-за участия Канье УэстаКомпания Pepsi официально отказалась от спонсорства музыкального фестиваля Wireless в Лондоне после того, как хедлайнером мероприятия был выбран рэпер Канье Уэст (также известный как Ye), чьи прошлые антисемитские высказывания вызвали резкую критику властей и общественности.

Фестиваль Wireless в Лондоне отменили после запрета на въезд Канье УэстуФестиваль Wireless в Лондоне отменили после решения властей запретить въезд в страну рэперу Канье Уэсту (также известен как Ye), объявленного хэдлайнером мероприятия. Об этом 7 апреля сообщила газета The Guardian со ссылкой на заявление организаторов мероприятия.

