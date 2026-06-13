Экс-игрок в футбол, ставший депутатом, поделился историей о том, как он отбил у грабителя нож, но получил удар по голове и потерял сознание.

Канселу рассказал, как он отбил у грабителя нож , но получил удар по голове и потерял сознание . Экс-игрок в футбол , ставший депутат ом, поделился историей о том, как он отбил у грабителя нож , но получил удар по голове и потерял сознание .

Это произошло в 2013 году, когда Канселу был еще молодым человеком. Тогда он жил в Манчестере, где его дом был ограблен. Один из грабителей повернулся ко мне спиной, и я почувствовал, что у меня появился шанс что-то сделать. Сегодня я жалею, что поступил именно так, но мне удалось ударить его кулаком по затылку.

Он упал вперед, а нож выпал у него из рук, и я оттолкнул его ногой. В этот момент я получил удар металлическим предметом по голове. Шрам, который у меня остался, появился именно так - мне наложили восемь швов. Канселу также рассказал, что в 2013 году он потерял свою мать в ДТП.

Он помнит ее последний вскрик, когда он изо всех сил пытался поднять машину, чтобы ее вытащить, но не смог. Эта история показывает, как сложно может быть жизнь, особенно когда человек теряет близких. Канселу также поделился своим мнением о ЧМ по футболу. Он считает, что американцы волнуют только деньги, а не безопасность, что привело к краже вещей сборной Англии на ЧМ.

Он также поделился своим мнением о Бразилии, где владение мячом не является самой важной частью игры. Вместо этого они хотят комфортно чувствовать себя с мячом и без него. Канселу также отметил, что защищенный игрок Ричардс отдал 83 из 83 пасов в матче с Парагваем, что является лучшим показателем со 100%-й точностью на ЧМ с 1966 года. Наконец, он отметил, что Эмпайр-стейт-билдинг окрасили в цвета флага США после победы сборной над Парагваем на ЧМ, что является символом национальной гордости





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Канселу Грабитель Нож Удар Сознание Футбол Депутат ЧМ Сборная Англии Бразилия Эмпайр-Стейт-Билдинг

United States Latest News, United States Headlines