Канадская сборная проиграла Финляндии и лишилась шансов на золото чемпионата мира по хоккею

📆5/31/2026 8:23 AM
📰РИА Новости
Сборная Канады по хоккею проиграла Финляндии в полуфинале чемпионата мира и не вышла в финал, оставшись без золотых медалей третий год подряд. Несмотря звездный состав и уверенный старт, команда Миши Донскова допустила коллапс во втором периоде, пропустив три гола, включая два от вернувшегося Баркова. После поражения Кросби назвал результат разочарованием, а для Канады этот год стал катастрофическим: провал на Олимпиаде, отсутствие Кубка Стэнли у клубов и третий безмедальный чемпионат мира. Проигрыш Норвегии в матче за бронзу усугубит кризис.

Сборная Канады по хоккею проиграла в полуфинальном матче чемпионата мира, который проходит в Швейцарии, команде Финляндии со счётом 2:4 и лишилась шансов на золотые медали.

Несмотря на мощный состав, включающий таких звёзд, как Сидни Кросби, Райан О'Райлли, Джон Таварес, Эван Бушар и молодого капитана Маклина Селебрини, канадцы не смогли выполнить даже минимальную задачу - выйти в финал. Под руководством Миши Донскова команда уверенно прошла групповой этап, набрав 20 очков из 21 возможных, и в четвертьфинале разгромила США (4:0).

Однако в игре с финнами после успешного начала, когда к концу первого периода Канада вела 2:1, во втором периоде случился коллапс: канадцы пропустили три безответные шайбы, включая два гола от Александра Баркова, который вернулся после травмы и показал высокий класс. В третьем периоде команда так и не смогла организовать камбэк. После матча 38-летний Кросби, набравший 10 очков в девяти играх, назвал результат полным разочарованием, отметив, что команда провела качественную работу, но неудачные периоды повлияли на итог.

Для Канады это третий год подряд без золота на мировых первенствах, а в целом текущий год стал катастрофическим: на Олимпийских играх с участием НХЛ канадцы проиграли в финале, а клубы НХЛ из Канады не достигли Кубка Стэнley 33-й сезон подряд. Последней канадской командой в плей-офф был Монреаль Канадиенс, проигравший Каролине. Если сборная проиграет матч за третье место Норвегии, это станет грандиозным провалом за последние десять лет.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо иронизировал над США, заявив, что хоккей - их игра, но сейчас канадцам явно не до шуток

