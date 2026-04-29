Кандидатура Кевина Уорша одобрена банковским комитетом Сената США на пост главы ФРС

Банковский комитет Сената США одобрил кандидатуру Кевина Уорша на должность председателя Федеральной резервной системы, что открывает путь к потенциальной смене руководства в американском Центробанке. Решение принято с перевесом голосов и может привести к значительным изменениям в политике ФРС.

Это решение, принятое 29 апреля, открывает возможность для рассмотрения кандидатуры Уорша полным составом Сената до 15 мая, когда истекает срок полномочий действующего председателя Джерома Пауэлла. Одобрение в комитете было достигнуто с перевесом в 13 голосов против 11, что свидетельствует о существенной политической напряженности вокруг этой кандидатуры. Утверждение Уорша может ознаменовать собой значительные изменения в политике и операциях Федеральной резервной системы, что вызывает пристальное внимание финансовых рынков и экспертов.

Президент Дональд Трамп выдвинул Уорша на эту должность, подчеркивая его предыдущий опыт работы в ФРС и его понимание экономической политики. Трамп, ранее публично критиковавший Пауэлла за его политику процентных ставок, явно стремится к назначению человека, который будет более соответствовать его экономическим взглядам. Ситуация вокруг ФРС стала особенно напряженной после заявлений Пауэлла о возможном уголовном преследовании со стороны Министерства юстиции США, что он связал с давлением со стороны администрации президента из-за установленных процентных ставок.

Это вызвало опасения относительно независимости центрального банка и потенциального влияния политического вмешательства на его решения. Financial Times ранее предупреждала, что любые попытки ограничить независимость ФРС могут негативно сказаться на финансовых рынках. Кевин Уорш – не новый человек в Федеральной резервной системе. Он занимал должность управляющего ФРС в период с 2006 по 2011 год, став самым молодым членом совета в истории регулятора.

Этот опыт, а также его работа в качестве специального помощника президента по экономической политике, делает его хорошо осведомленным о внутренних процессах и вызовах, стоящих перед ФРС. Однако, его кандидатура вызывает вопросы у некоторых экспертов, которые опасаются, что он может быть слишком тесно связан с администрацией Трампа и не сможет проводить независимую политику. Критики также указывают на то, что Уорш придерживается более консервативных взглядов на денежно-кредитную политику, что может привести к ужесточению условий кредитования и замедлению экономического роста.

В то же время, сторонники Уорша утверждают, что его опыт и знания помогут ФРС более эффективно реагировать на меняющиеся экономические условия и поддерживать стабильность финансовой системы. Ожидается, что дебаты в Сенате по поводу кандидатуры Уорша будут острыми и продолжительными, учитывая политическую поляризацию в стране и важность ФРС для мировой экономики. Утверждение Уорша потребует поддержки большинства сенаторов, что не гарантировано в текущей политической обстановке. В случае утверждения, Уорш станет ключевой фигурой в формировании экономической политики США на ближайшие годы.

Его решения будут иметь далеко идущие последствия для американской экономики и мировой финансовой системы. Срок полномочий Джерома Пауэлла в качестве председателя ФРС истекает 15 мая 2026 года, однако он может оставаться членом совета управляющих до 31 января 2028 года. Это означает, что даже если Уорш будет утвержден, Пауэлл останется в ФРС на некоторое время, что может привести к периоду переходного периода и потенциальным разногласиям в политике.

В целом, ситуация вокруг ФРС отражает более широкие тенденции в американской политике, такие как усиление политической поляризации и стремление президента Трампа к контролю над ключевыми институтами власти. Назначение нового председателя ФРС станет важным испытанием для американской демократии и независимости центрального банка. В случае успеха Трампа, это может создать прецедент для дальнейшего политического вмешательства в деятельность ФРС и других независимых регуляторов. Это, в свою очередь, может подорвать доверие к американской финансовой системе и негативно сказаться на мировой экономике.

Поэтому, решение Сената по поводу кандидатуры Кевина Уорша имеет огромное значение не только для США, но и для всего мира. В ближайшие недели следует ожидать интенсивных дебатов и политических маневров, которые определят будущее Федеральной резервной системы и американской экономики





